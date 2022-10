"JA SAM ČEKALA I POGREŠILA" Milica Dabović obratila se svim ženama, ono što je uradila ju je KOŠTALO

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović se osvrnula na teško iskustvo koje je imala u životu.

Ona je poslala javni apel svim ženama.

foto: Vladimir Šporčić

- Stefanov otac je svašta radio na početku, zato sam i trpela to psihičko zlostavljenje. Prvo je krenulo psihički pa onda i fizički, ali hvala Bogu skupila sam snagu i otrgla se od toga. Za mene su žene kraljice, carice i žene lavice, treba do kraja da se bore! Odmah treba prijaviti nasilje, ja sam čekala i vrlo sam pogrešila! Kada sam bila sa Šimetom, plašila sam se da me ne ubije, tada sam osvajala sve i svašta, bila sam na vrhuncu karijere i bilo me je sramota da se nešto tako piše o meni. I to je bila greška... - priča Milica.

Dabovićeva je na samom kraju i priznala da odavno nije u kontaktu sa ocem svog deteta, ali i da je mali Stefan uveliko radoznao, te je objasnila kako je porazgovarala sa njim na tu temu.

foto: Nemanja Nikolić

- Nikada me nije zvao i nije tražio da vidi svoje dete, ali nikada se ne zna zašto je to dobro. Očigledno da je tako najbolje, posle svega što mi je uradio. Možda je i bolje da ne zna ko mu je otac... On me je već pitao ko mu je tata, ja sam mu svakako rekla da je lopov i lažov, te je rekao da će ga izmlatiti kada poraste - rekla je Milica u "Premijeri".

Kurir.rs/K.Đ.