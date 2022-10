"BOLJE DA ME MLATIŠ, NEGO MALTRETIRAŠ 24 SATA" Milica Dabović u SUROVOJ ispovesti o bivšem vereniku, pretio joj da će je UBITI

Milica Dabović (40) Milica je pre pet godina zatrudnela sa svojim izabranikom Vukom Rotenom, ali su se rastali čim se porodila. Slavna košarkašica kaže da ju je Vuk i zlostavljao.

- Psihički me je toliko maltretirao da sam mu u jednom trenutku rekla: "Bolje da me mlatiš, nego da me zlostavljaš 24 časa!" Bio je mnogo ljubomoran i veliki manipulator. Kad bi mi se neko obratio iz bilo kog razloga, on bi napravio haos. Otvorio je deset lažnih profila, za koje sam tek kasnije saznala. Sa tih profila sam dobijala jezive pretnje, da će me pretući, ubiti... Nisam znala ko je to bio, pa sam se žalila Vuku, a on bi u tim situacijama bio moj zaštitnik. Nisam ni slutila da mi je upravo on slao jezive poruke! Menjao mi je šifre na telefonima, povezao je svoj kompjuter sa mojim Vajberom i čitao mi poruke. I fizički me je maltretirao! Nije me mlatio, ali me je stiskao za ruke i drmao me...

foto: Ana Paunković

- Dugo nisam sebi mogla da oprostim što sam našla najgoru osobu! Upecala sam se na njegovu priču, bila sam glupa i naivna. Ali naučila sam lekciju!

kurir.rs/informer

