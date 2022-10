"MUŠKARCI, ODUŠEVILI STE ME" Milica Dabović presrećna zbog reakcije JAČEG POLA na SAJTU ZA ODRASLE, pa osula po ženama

Milica Dabović, koja je nedavno otvorila nalog na sajtu za odrasle Only fans, oglasila se na društvenoj mreži Tviter i istakla oduševljenje, kao i da uživa u društvu muškaraca.

- Muškarci, većina, oduševili ste me! Ko razume, shvatiće! Tek sada shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Ja kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Do 40. godine, sve što sam radila osudili ste, razlika je što mi sada ništa ne možete, ni da me cmoknete u ovo slatko d**e! - napisala je Milica uz brojne emotikone sa srcima upućenih muškarcima koji je pate i daju podršku.

Podsetimo, na sajtu za odrasle bivša srpska košarkašica je otvorila profil, a u opisu piše da je sportistkinja, bivša košarkašica, osvajačica zlatne i bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, odnosno Olimpijskim igrama - kao i da je vlasnica modnog brenda.

