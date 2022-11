ONE IMAJU PRIRODNE BUJNE GRUDI NA ESTRADI Ona je proglašena za vlasnicu NAJVEĆIH POPRSJA, a ona mora da smanji GRUDI zbog PROBLEMA

Iako su retke, ovo je spisak pevačica s velikim, prirodnim grudima, koje s ponosom pokazuju svoje poprsje.

JANA TODOROVIĆ

Pevačica ima najveće poprsje na estradi. Njene prirodne grudi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, međutim baš zbog toga ona je imala problema sa kičmom. U jednom trenutku je čak razmišljala i da ih smanji.

- Zbog velikog obima grudi i njihove težine, imam problem s kičmom. Međutim, ukoliko bih operisala kičmu, za kratko vreme opet bih imala problema zbog obima grudi. Prema savetu lekara, biću prinuđena da smanjim poprsje - ispričala je Jana jednom prilikom, ali je priznala i da se njenom suprugu uopšte ne dopada ta ideja.

foto: Printscreen/Instagram

SEKA ALEKSIĆ

Seka može da se pohvali odličnom genetikom, te je i ona jedna od retkih koja ima prirodno poprsje. Jednom prilikom se u medijima spekulisalo kako je radila silikone u grudima, ali ona je ove navode demantovala.

- Još mi samo fale silikoni - napisala je davno pevačica na svom Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

GOCA TRŽAN

Pevačica deluje kao da ima silikonske grudi, ali zapravo to nije istina. Jednom prilikom se na svom Tviter nalogu oglasila i otkrila da zavidi ženama sa malim grudima.

- Ponekad baš zavidim ženama s malim grudima. Eto, rekla sam. Ali stvarno, žene s malim grudima nemaju pojma koliko su srećne - iskrena je bila pevačica, koja je priznala da joj je često problem da nađe odgovarajući kupaći kostim.

foto: Printscreen/Instagram

ZORANA PAVIĆ

Zorana možda ima i najveće poprsje kada su pevačice pop muzike u pitanju. Ističe da su joj grudi zaštitni znak.

- Jeste to, negde, moj zaštitni znak, ali ja sam jednom obukla tu rolku.... i to je bilo još gore! Mislim da treba da se držim dekoltea. Uostalom, priroda me obdarila, hvala joj. – izjavila je ona jednom prilikom.

foto: Kurir Televizija

NIKOLINA KOVAČ

Jedna je od najmlađih na ovom spisku, ali pevačica Nikolina Kovač u poslednje vreme često postavlja fotografije u kupaćem kostimu. Jednom prilikom se javno pohvalila kako je na njoj sve prirodno.

- Na meni je sve prirodno, bilo je dosta komentara zbog mojih grudi, ali nisu mi potrebne silikonske, imam prirodno veće i lepe grudi - pohvalila se Nikolina.

foto: Printskrin/Instagram

Biljana Jevtić je svoje atribute pokazivala u ranoj mladosti na početku karijere, pa mnogi pamte njene fotografije obnaženih velikih grudi. I naravno, potpuno prirodnih sve do danas. Zbog Biljinog dekoltea mnogim muškarcima zastajao je dah, a pevačica i sada, zna da pokaže čime raspolaže ali na sofisticiraniji način.

foto: Printskrin Youtube

Kija Kockar ume na društvenim mrežama da pokaže čime raspolaže, a na osnovu fotografija jasno se vidi da su njene obline prirodne.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/