"NE ZNAM DA LI JE ANA BILA PIJANA, NISAM JOJ RADIO ALKO-TEST!" Rasta o sukobu sa bivšom ženom, a evo šta kaže o Bekvalčevoj!

Reper Stefan Đurić Rasta na poromociji nove pesme, koju je posvetio našoj fudbalskoj reprezentaciji za Svetsko prvenstvo u Kataru, progovorio je o saradnji sa Natašom Bekvalac, ali i Ani Nikolić.

"Svaka čast, mnogo je teško. Žena toliko godina radi, a njena energija je takva kao da je juče počela, to mene oduševljava. Za to joj skidam kapu. Bilo je super na nastupu. Radujem se svakom nastupu sa njom", rekao je Rasta.

On je na snimanju spota sa orlovima poveo i ćerkicu Taru, a kako je istakao ona se nije uplašila ove ptice.

"Taru sam naučio da se ne plaši ničega, sa pet godina je sama letela. A sigurno ću je još koji put odvesti tamo, ali orla ne verujem da ću joj kupiti".

Kako je njegova bivša supruga Ana Nikolić na Instagramu najavila "rat" reperu, on nije želeo previše da komentariše ovu situaciju.

"Ne znam ni šta da komentarišem. Ja se nisam posvađao, ne svađam se ni sa kim. Neću da komentarišem iz roditeljske ljubavi. Ne znam da li je bila pijana, nisam radio alko-test u tom trenutku", rekao je Rasta.

Na pitanje da li žena može da promeni čoveka na bolje i da li planira ponovo da stane na ludi kamen, on je odgovorio:

"Od čoveka zavisi šta vidi u toj ženi u tom momentu, to je uzajamno. Nije zasluga, a ni krivica na ženi, kao ni na muškarcu. To su jako filozfske stvari. Ovo pitanje o venčanju nisam ni očekivao. Ne planiram ništa u životu, pa tako ni to. U ljubav verujem. Prvi put sam otišao pred olatar tako što smo pred nastup popili i otišli da se venčamo u opštini, sve je kod mene moguće", rekao je on kroz smeh.

