ANA NAPALA RASTU ZBOG BEKVALČEVE! Pevačica POBESNELA kada je videla Natašine snimke kako se UVIJA oko njenog BIVŠEG MUŽA!

Iako je delovalo da su Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta u idiličnim odnosima posle razvoda, izgleda da su se stvari promenile.

Naime, javnost je ostala u šoku kada je Ana pre dva dana na Instagramu objavila fotografiju svog bivšeg supruga na kojoj piše da je reper nakon svih skandala rešio da okrene novi list i preokrene život iz korena, uz to iznevši niz optužbi na njegov račun.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog pevačici, do njenog statusa, u kome je istakla da će Rasta morati da snosi konsekvence za sva zlodela koja joj je uradio i da će u lajvu otkriti svu istinu o njemu, došlo je iz dva razloga: najpre zbog njegovog zajedničkog nastupa s Natašom Bekvalac u subotu uveče u Parizu, ali i zbog članka koji je podelila na svom profilu na Instagramu, a u kom se može pročitati da mu je zdravlje na prvom mestu.

foto: Printskrin/Instagram

- Ana se jako iznervirala kad je na Instagramu videla snimke koje je Bekvalčeva objavila s Rastom iz Pariza. Poznato je da je Nikolićeva već duže vreme ljuta na svoju nekadašnju drugaricu, a da je sve kulminiralo kada se saznalo da ona snima duet baš s njenim bivšim mužem. Kada je videla da Nataša javno zahvaljuje reperu što je delila binu s njim i kako zanosno igra oko njega na bini, poludela je. Ona je odmah u svojoj glavi zamislila scenario po kome su njih dvoje bili zajedno i u hotelu i da su provodili vreme zajedno. Kad je na kraju saznala da su se njih dvoje vratili ranim jutarnjim letom iz Francuske, to je bila kap koja je prelila čašu. Ipak, ništa od toga nije istina, jer su se Nataša i Rasta videli tek pred izlazak na binu. Otpevali su duet, a onda je Rasta otišao svojim putem, dok je ona nastavila da zabavlja publiku u prepunom klubu. Svako je bio sa svojim društvom, Nataša je došla nekoliko dana ranije sa sestrom Tanjom, pa je išla i u Diznilend i u kabare, dok je Rasta imao vremena za ručak s timom i kratku šetnjicu po kvartu gde se klub i nalazio - priča naš izvor, pa nastavlja:

foto: Nemanja Nikolić, ATAImages

- Kada se Ana malo smirila, do nje je došao i članak koji je šerovala, a u kom je Rasta predstavljen kao neko ko se u potpunosti posvetio zdravom načinu života, vežbanju, kao i da je poročan život i prošlost daleko iza njega. Ona je to odmah protumačila kao atak na nju i indirektnu prozivku da je ona sve nasuprot njemu, da ona i dalje ne može bez njega i da pati, dok je on nastavio život i uživa. Ani je sve to baš teško palo, te priče je jako dotiču, pa je u afektu odmah reagovala i napisala na Instagramu sve što joj je u tom trenutku bilo na srcu.

- Ovaj "veliki otac" moraće da snosi konsekvence za sva "zlodela" koja je uradio meni kao majci. Od danas u lajvu idu sve istine! - napisala je Ana, dok je Rasta bio kratak u svojoj izjavi:

- U kontaktu smo koliko moramo da budemo. Ne bih više ništa komentarisao - rekao je Rasta u ponedeljak za Kurir.

foto: Printscreen Instagram

Bekvalčeva svojevremeno priznala Ana je prošla pored mene, nije mi se javila! Nataša Bekvalac se u intervjuu za Kurir pre godinu dana osvrnula na priče da između nje i Ane Nikolić vlada netrpeljivost i da je uzrok tome duetska pesma s Rastom. foto: Printskrin/Instagram - Čula sam od tvojih kolega za to, ali ja nikada nisam imala neprijatnost s njene strane, niti mislim da za to ima prostora. Konstruisane su bez veze priče, koje su me dovele u neprijatnu situaciju. Stefan i ja smo u prelepom poslovno-privatnom odnosu. Tu nema prostora za te priče. A sad ne možeš da popiješ kafu s nekim zato što će neko nešto da iskonstruiše. Mene to toliko nervira da ti to ne mogu opisati. I baš me briga, piću kafu s kim želim, jer ja stvarno nemam zašto da se brinem. Sa Anom sam se videla u jednoj situaciji, prošle smo jedna pored druge, ali je povod bio jako tužan, tako da to nije bilo prikladno mesto. Nije mi se javila, ali možda me nije videla - rekla nam je tada Bekvalčeva.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:32 NA IVICI SKANDALA! Ana Nikolić momentalno napustila intervju: Postavili joj pitanje o gej paradi - PEVAČICA EKSPLODIRALA