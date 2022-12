ON JE ZLATI ZADAO NAJVEĆE MUKE! Žena ga ostavila zbog KOCKE, majka ga IZBACILA iz KUĆE! Evo šta sad radi Petrovićkin i Hasanov SIN

Pevačica Zlata Petrović sad živi mirnim životom, ali godinama nije bilo tako. Njoj je velike muke zadavao stariji sin Miki Dudić, kojeg je dobila u braku s pevačem i kompozitorom Hasanom Dudićem.

Miki je imao problem s kockom. S ovim porokom je živeo godinama, a njegova majka je činila sve kako bi ga izbavila iz kandži kocke. Ona je i plaćala sve njegove dugove, samo da bi mu sačuvala živu glavu. Petrovićka je o tome i javno govorila. U jednom trenutku on je prestao da se kocka, ali njegova apstinencija nije dugo trajala.

foto: Printscreen Instagram

Kada je ponovo počeo da pravi probleme, Zlata je presekla i rešila da više ne stoji uz njega. Prepustila ga je toj borbi s kojom je morao sam da uđe u koštac. Njega je ostavila zbog poroka i supruga Milica, sa kojom ima dvoje dece, a on se tada uselio u Zlatin stan. Međutim, kada je ponovo počeo da srlja u propast, majka mu je rekla da se iseli.

foto: Printscreen Instagram

Tada su se pojavili tekstovi u novinama da je pevačica izbacila sina iz kuće, a u njegovu odbranu je stao otac Hasan. On je nju krivio što je cela javnost saznala za njihov problem, kao i da je porok nasledio od njene majke.

foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Sram nek je bude. Ona je zlo. Kako je nije sramota da iznosi takve stvari u javnost? Miki je sada pravi čovek, na mestu. Ako se razveo od žene, to ne znači da su u svađi. Čuju se, viđaju se. A to što se on kocka, to je povukao na njene, pošto je njena majka bila kockar. Dudići su poštena familija, kod mene nije bilo probisveta - izjavio je tada Dudić za Star.

Kada je shvatio da je prepušten sam sebi, da majka više neće finansijski da mu pomaže, a da otac nije u situaciji, Miki se osvestio i rešio da promeni svoj život. Kocka je sada njegova daleka prošlost, a on se već godinama bavi muzikom. Svira klavijature, ima svoj orkestar, koji je promovisao pre korone u emisiji kod bivšeg očuha Zorana Pejića Peje i prati poznate pevače na nastupima.

Kurir.rs

Bonus video:

05:59 Zlata Petrović o ljubavnom životu sina