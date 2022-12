"FILIP CAR MRZI DEJANA!" Šok priznanje zadrugarke otkrilo MRAČNU STRANU Filipa, Dragojeviću tek sledi PAKAO!

Miljana Kulić iznela je niz tvrdnji o ljubavnom trouglu Aleksandri Nikolić, Filipu Caru i Dejanu Dragojeviću. Kulićeva nije krila da ima osećaj kao da Filip mrzi Dragojevića, te da zbog toga želi iz godine u godinu da mu nanese bol.

- U kući su glavna tema Aleks, Filip i Milica. Ja sam znala odmah da veza Aleksnadre i Dejana nije veza, tj. veza je zarad rijaltija. Ja sam se celo leto čula sa Aleks i razgovarale na video poziv i nije mi delovala srećno. Hoće mami da pomogne za stan, hoće da kupi ovo ili ono, ja da sam joj momak, pobednik "Zadruge", dao bih joj novac. Samim tim što ulazi sama, meni je bilo jasno. Daleko od očiju, daleko od srca. Otkud ona zna šta on radi napolju? Sama je rekla da Dejan nije osoba na koju može da se osloni. Uopšte ga ne žalim u ovoj situaciji. Ja znam da su se oni dogovorili da igraju igru sa Filipom Carem. Tada mi ga je bilo žao, jer je ceo život i mladost dao za tu osobu, a za priču sa Aleksandrom mi ga nije žao. Devojke poput Aleksandre nisu njegov tip, znao je sve o njoj i njenoj prošlosti. Sigurno je nije prihvatio, ni on, a ni njegova porodica sa takvom prošlosti. Ona mu je bila oslonac da krene dalje, pobedio je. Filip Car kao da mrzi Dejana i iskreno da ti kažem, po mom mišljenju nije zaljubljen u Aleksandru. Hteo je da pokaže da je tata-mata, da naparavi bum. Mislim da je Bilal hteo da preotme Dejanu devojku, čokoladice su znak. Isto tako joj se Filip dopao, svakoj devojci se sviđa, ali svaka devojka zna šta može da očekuje od njega. Bolje sprečiti nego lečiti, a on je otkrio njeno pravo lice. Između dva zla, Dalile i Aleksandre, izabrala je manje. Prećutno je i na silu prihvatila, a u dubini duše nije. Nije mi ga žao, na vreme se rešio. Inteligentan je, sposoban i kvalitetan momak, ja bih prva bila sa njim - počela je Miljana, pa je dodala:

- Isto ovo sa Milicom...Filipu je glavna meta bilo da rasturi ovaj odnos, a kada je uspeo u tome, on će sa Milicom garantovano biti neko vreme. Sa Majom neće biti iz straha, znaće da ima probleme do kraja. Tužno mi je kad govori o Bilalu, a znam da Maju Bilal ne zanima. Filip i Bilal se svađaju, ona cveta, kao: "Dva muškarca se bore oko mene". Filip sedi na garnituri, ona se prodrala: "Ljubi se iz inata", kako znaš ako nisi pogledala? Filip Car da hoće, bio bi sa njom. Namerno mu udara na sujetu, da bi se on izinatio - završila je Kulićeva.

