DA LI JE OVO PRAVI RAZLOG RASKIDA ALEKS I DEJANA?! Jednim odgovorom dala svima do znanja da nije do PREVARE! Javno OBELODANILA

Čovek koji je promenio tok jedne ljubavne priče ali i život jednog od učesnika pete sezone, Filip Car, kako je vreme pokazalo, postao je noćna mora za sve devojke Dejana Dragojevića.

Dejanova i Aleksandrina ljubav, tvrdili su mnogi, bila je jaka i trajala je sve do starletinog ulaska u šestu sezonu Zadruge i susreta sa, ni manje ni više, ponovo Filipom Carem.

foto: Printscreen/Youtube, Nenad Kostić

Nakon toga, krenule su razno- razne spekulacije o tome šta je zapravo uzrok raskida Aleks i Dejana. Da li se se emocije koje je Nikolićeva gajila prema Dejan ugasile, pa je Filip došao tu kao rame za plakanje, ili je pak, nešto drugo po sredi.

Međutim, Nikolićeva je na "Zadrugoviziji", tokom razgovora sa stručnim žirijem, otvorila dušu, te je priznala, da javnu preljuba koju je počinila ne smatra greškom, već naprotiv, nakon svega oseća se olakšavajuće.

Nikolićeva je, takođe navela, da se sada ponovo oseća, kao stara Aleksandra.

foto: Printscreen

- Da li ti je drago što je prošlo? Šta se dešava? Mislim da si mogla i sve ranije da završiš - upitao je Marko Đedović Aleksandru, aludirajući na prekid sa bivšim:

-Ispravno je ovo što sam ovako uradila, zato što bi bilo dosta gore po njega da sam ga lagala - priznala je Aleks, na šta ju je Kemezova upitala.

foto: printscreen

-Da li ti je pao teret sa srca kada si sve priznala? Da li ti je drago što si ponovo Aleksandra Nikolić? - pitala je Milica.

- Osećam se slobodnije nekako. Šta god uradila, bilo to dobro ili loše, znam da je to moje. Ne može više niko da mi kaže: "E to ti je zbog Dejana". Sada nije, jer to sam ja. Dobra, loša, možda i najgora, ali to sam ja - zaključila je Aleks.

Inače, Aleksandri su još od ulaska u veze sa Dragojevićem, pa i ulaska u šestu sezonu, zadrugari, kao i publika, prebacivali da sve zasluge dobija zato što je u vezi sa pobednikom "Zadruge 6". Čini se da je to zadrugarki i te kako smetalo, pa je rešila da se izbori sama za svoje zasluge.

