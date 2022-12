MAJKA MILICE VESELINOVIĆ ISKRITIKOVALA ĆERKU PA PORUČILA: Aleksandra Nikolić nije loš čovek!

Ana Veselinović, majka aktuelne učesnice zadruge Milice Veselinović, prokomentarisala je aktuelna dešavanja u Beloj kući.

Naime, Miličina majka rekla je sve što joj je bilo na duši.

- Dobro sam, koliko može da se bude dobro. Nisam zadovoljna što se moja ćerka ponižava tamo, to mi najviše smeta. Drugo ništa, ona je mlada, nije zauzeta, nemam nekih drugih zamerki velikih. Samo to što se ponižava, treba sama da shvati neke stvari, njena je greška što ide srcem - počela je izlaganje Ana.

- Nije shvatila da Car ulazi sa smišljenom igricom, trebalo je to da pretpostavi. Ne znam šta joj se desilo, pogubila se totalno. Prekid drugarstva između nje i Aleksandre Nikolić od toga je sve krenulo, potonula je, ona je samo lepe reči imala o Aleksandri, čule su se preko leta, mnogo je volela Aleksandru - nastavila je Ana.

- Kako su prekinule prijateljstvo, ona je potonula, izgubila je sebe. Sa Miličine strane je to bilo iskreno, nikad lošu reč jednu za Aleksandru nije rekla, smatrala ju je prijateljicom, da su se nekako našle. Ja sam joj uvek pričala da je ljubav i prijateljstvo u rijalitiju mnogo retko, a možda Aleksandra nije loš čovek - dodala je Veselinovićeva u emisiji "Pitam za druga".

- To što ima lošu prošlost, ima pravo da se promeni, da krene svojim putem. To dete ide srcem, to niko ne veruje, verovatno ne veruje zbog njenih oštrih reči. To je emotivno biće, nije tako razmišljala i nije gledala Aleksandru kao rivala.

