NE IZLAZI IZ KUĆE, KOMŠIJE JOJ IDU U PRODAVNICU: Majka Milice Veselinović od bruke ne može da dođe sebi

Najmlađa učesnica Zadruge 5 Milica Veselinović punoletna je postala u rijalitiju, a kako se dobro pokazala i stekla podršku i popularnost tokom prošle sezone, gledamo je i u aktuelnoj sezoni.

Iako mlada, Milica sebi pravi probleme kao da je velika, a njeno ponašanje u rijalitiju ozbiljno utiče na život i raspoloženje njene porodice, koja živi u jednom selu blizu Kruševca.

Odnos s Filipom Carem u kome bukvalno moli za njegovu ljubav, kao i činjenica da pristaje da je koristi za svoja najniža zadovoljstva, posebno utiče na stanje njene majke Ane. Izvor blizak Veselinovićevoj otkriva kako se ona bori s ponašanjem svoje jedva punoletne ćerke.

foto: Printscreen YouTube

- Malo je reći da je Ana očajna. Za nju je sve ono što Milica trenutno radi u „beloj kući“, a posebno odnos koji ima s Filipom, u najmanju ruku ponižavajuć za njenu ćerku. Bačina je malo mesto gde se svi poznaju, i dok je prošle sezone Milica imala simpatije komšija i meštana Varavarina, čijoj opštini pripada ovo selo, ove sezone situacija je sasvim drugačija - otkriva izvor, i dodaje:

- Ana pomno prati dešavanja u imaginarijumu, ali ovaj put ne može da nađe opravdanje i razumevanje za Miličino ponašanje. Bukvalno ne izlazi iz kuće, a do prodavnice šalje prvu komšinicu s kojom jedino i komunicira u ovim za nju teškim trenucima. Dok je prošle godine mogla da se pomiri s činjenicom da je našla znatno starijeg dečka, ove godine joj ne ulazi u glavu na šta je sve njena ćerka spremna zarad popularnosti.

Izvor dodaje da Ana ima česte promene raspoloženja i da jedva čeka novogodišnju emisiju kada će otići da vidi Milicu i da joj kaže šta misli.

- Ana je rešena da javno iskritikuje svoju ćerku ako je bude posećivala tokom novogodišnjih praznika. Seks s Filipom o kome su brujali svi mediji Anu je dotukao i nije joj bilo dobro kada je sve to gledala - završava izvor.

Pozvali smo Anu Veselinović da bismo čuli šta misli o ponašanju svoje ćerke.

- Molim vas, ništa me ne pitajte. Sve sam videla i znam zašto me zovete, ali ja ne mogu i ne želim da komentarišem sve to. Imajte razumevanja, zaista mi je teško - rekla je Ana i spustila slušalicu.

kurir.rs/alo

