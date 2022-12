BEBICA RASKRINKAN DO KOSKE! Otkriveno da je bacio OKO na OVU ZADRUGARKU! Miljana zaurlala na njega IZ PETNIH ŽILA! Hoas na imanju

Sanja Grujić je napravila haos u Beloj kući kada je izjavila da je Nenad Macanović Bebica bacio oko na Milicu Veselinović.

- Aleks je osoba koja ima petlju, da li ja osuđujem ili ne taj postupak, to ostavljam za sebe. Ona je pokazala hrabrost i uzborila se za sebe. A Bebica nema hrabrosti da kaž1e Miljani svoja osećanja prema Milici. On stalno gleda Milicu i kada je Car uzdizao on ju je kudio, a kada legne sa Miljanom on gleda MIlicu - rekla je Sanja, a Aleks je dobacila:

- Rekao je da ona liči na njegovu bivšu devojku.

- Što ćutiš, ćutanje je znak odobravanja, vidi kako se zacrveneo - vikala je Miljana.

- To su budalaštine, to nije istina, gluposti - pravdao se Bebica.

Podsetimo, Bebica se nedavno našao u žiži javnosti, nakon tvrdnji izvora da je navodno učlanjen u sektu. Njegova porodica je ove navode oštro demantovala.

