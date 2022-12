Jelena Rozga otpočela turneju “Minut srca mog” koncertom za pamćenje - šta li čeka Beograđane u aprilu

Ponedeljak, 19. decembar 2022. godine - Hrvatski mediji ne prestaju da pišu o koncertu Jelene Rozge koji je održan u subotu, 17. decembra u Zagrebu, kojim je jedna od najvećih regionalnih pop zvezda započela svoju regionalnu turneju u okviru koje nastupa u Beogradu 07. aprila u organizaciji Skymusic-a.

“Spektakularno!”, “Jelena zapalila Arenu”, „Show na nivou izvođača svetskog kalibra“, „Kraljica koja vlada“ – samo su neki od napisa koji su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana osvanuli u hrvatskoj štampi, a sudeći prema napisima, Rozga se za zagrebački nastup svojski potrudila – scenski nastup je bio senzacionalan – sa zahtevnom pirotehnikom, vatrenim topovima i konfetama koje su letele na vrhuncima i ključnim mestima, kostimi su bili fantastični, a za atraktivnu koreografiju i to da svaka sekunda ovog nastupa bude pažljivo isplanirana i uvežbana pobrinuo se Žiga Sotlar, jedan od najboljih koreografa u Europi. Sve je to, u paketu sa pevačicinim impresivnim glasovnim mogućnostima i atmosferom koja je vladala u zagrebačkoj Areni, učinilo da to bude nastup o kom će se dugo pričati.

1 / 4 Foto: Promo

Jelena je ovim koncertom započela svoju regionalnu turneju u okviru koje nastupa i u srpskoj prestonici, koji sa nestrpljenjem očekuje.

„Jako sam sretna da je zagrebački koncert, kojim sam započela turneju „Minut srca mog“ odlično prošao i da je publika tako dobro reagovala. Ostvarila sam svoj san! Čeka me još mnogo nastupa, a posebno se radujem onom u Beogradu. Obećavam ludu žurku, dobar provod i sjajnu produkciju, za koju je Skymusic zadužen. Tako da nema greške! Čujem da se karte odlično prodaju, da je fan pit već rasprodat i eto, već su ispunjeni svi preduslovi za fantastično putovanje sa mojom najboljom publikom“ – rekla je Rozga povodom predstojećeg koncerta u srpskoj prestonici.

Ona je još jednom pozvala svoje fanove da dođu u što većem broju, najavljujući megaspektakl svetskih razmera. Ulaznice za koncert Jelene Rozge dostupne su putem besplatne aplikacije eFinity i preko sajta efinity.rs, kao i na blagajni Štark Arene.

Promo tekst