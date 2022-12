PEVAČICA ZAVRŠILA U BOLNICI! Višnji pozlilo, lekari je odmah priključili na infuziju! Pogrešni potezi doveli do KOLAPSA ORGANIZMA

Pevačica Višnja Petrović završila je u bolnici. Njoj je pozlilo, pa je morala da potraži pomoć lekara.

Kako njeni pratioci na Instagramu mogu videti, Petrovićka nastupa svaki drugi dan, a i promoviše novu pesmu, te od obaveza ne diže glavu. Od toliko napornog rada, organizam joj se umorio, a i nije vodila računa o oblačenju zbog čega je dobila temperaturu.

foto: Kurir

Ona je završila u jednoj privatnoj bolnici na infuziji, gde su joj lekari pomogli da se oseća bolje.

- Imala sam burne dane, moram da povratim energiju. Radim non stop i potrebno mi je bustovanje tri do četiri puta mesečno. Samo mi je bilo muka i osetila sam neku blagu temperaturu. Išla sam da se testiram i sve je u redu, a i idem često gola, a decembar je, pa to nije normalno. Samo sam malo više preumorna i jednostavno malaksala. Sada sam okej, sve je u redu. Hvala vam što brinete - izjavila je Višnja Petrovć za Hajp.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:36 Višnja Petrović priznala da je bila sa oženjenim