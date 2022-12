JA NEMAM VEZE SA PUCNJAVAMA I BOMBAMA! Dušica Jakovljević otvorila dušu, pa iskreno rekla: Nisam MAFIJAŠICA!

Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je da nijedan događaj koji se dogodio od kada se ona bavi ovim poslom nije uticao na njen ugled, te je podmetane bombe i pucnjave koje su se vezivale za njeno ime nikada nisu direktno imale veze s njom, odnosno da je to sve bila jedna velika greška.

foto: Nemanja Nikolić

- Što se tiče pucnjava i onih bombi o kojima se toliko pisalo, moram da se ogradim i kažem da to nije imalo nikakve veze sa mnom. Nemam problem da pričam na tu temu, ali ja nisam akter te priče. Dogodila se greška i to je sve. Moje je bilo tada da se vratim da vodim emisiju kao pravi profesionalac. Bila sam zahvalna što su me kolege ispoštovale i što nisu pisale o tome. Ja imam mangupske stavove, ali sam beogradska gospođica. Nikad takvi događaji nisu bacili senku na sve ono što sam radila i na mene. Da sam ja neka mafijašica, to bi se sigurno videlo i znalo, ali ne. Pravda je kod mene uvek zadovoljena - rekla je Dušica.

Dušica je opriznala i da je u privatnom životu imala brojne teške trenutke.

- Teških perioda u mom životu bilo je mnogo, ali sam ja tip žene koja sve nekako rešava sama. Svakog dana me pogađaju razne stvari, ali ne dozvoljavam da to utiče na moj dan. Ne želim da se razbolim jer mi je loša energija zaokupirala misli. Imala sam jedan period života koji je bio baš turbulentan, ali nikad od sebe nisam htela da pravim žrtvu. To nije moj stil života i to nikada neću raditi.

Jedno vreme sam se se osećala loše jer mi nije išlo na poslovnom planu. Bila sam urednik i scenarista jedno vreme, ali nisam bila srećna. Dugo godina je to trajalo, sve dok nisam odlučila da se vratim na radio. Posle toga sam došla na Pink i istorija je krenula svojim tokom. Da je neko bio u mojim cipelama u tim situacijama, bacio bi se s mosta, ali ne i ja. Nekad nam, prosto, nije period ili dan. Ja sam se rasplakala dok sam dolazila do vas na intervju jer nisam mogla da nađem parking! Svega ima, ali se trudim da uvek na život gledam s najvedrije strane - iskreno je rekla Dušica u intervjuu koji je dala za "Srpski Telegraf".

foto: Jelena Simonović

Ovom prilikom voditeljka je govorila i o rijalitijima, te je priznala da ne razume trenutni stav društva prema ovakvom programu:

- Nije mi jasno da ljudi sve probleme u društvu svaljuju na rijaliti. I ranije je bilo nasilja i tužnih priča i veza iz kojih ostanu deca. Sad je rijaliti kriv za sve. Ovi ljudi u rijalitiju jesu naša deca. Hteli vi da priznate to ili ne, to je tako. Mediji nisu krivi za sve. Ljudi utišavaju decu na nedeljnom ručku da bi čuli vesti ili da bi gledali utakmicu. Tu nastaju problemi, na kraju, i kasnije se samo produbljuju, pa dolazi do situacije kakvih ima u rijalitiju, samo što se oni emituju na televiziji.

(Kurir.rs/Srpski Telegraf)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:29 MODNI FOTOGRAF I DUŠICA JAKOVLJEVIĆ O SVOM STAVU PREMA ASTROLOGIJI: Slepo verovanje, astrolog i feng šui, ONI SU SE UVERILI!