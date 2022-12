DUŠICA PREDSTAVILA STRUČNI ŽIRI, ZADRUGARIMA PALE ROLETNE! Pripreme pune EMOTIVNOG NABOJA: Došlo je i do SUKOBA između NJIH!

Upravo počinje druga po redu "Zadrugovizija" u rijaliti programu "Zadruga 6", a kako zadrugari ove nedelje imaju zadatak "Sudbinske lisice", oni će večeras nastupati parovi koji su vezani, kao i ostali takmičari koji su spojeni u grupe.

foto: Printscreen

Na samom početku voditeljka Dušica Jakovljević predstavila je stručni žiri, koji su činili Sandra Rešić, Milica Kemez, Bora Santana, Filip Đukić i Marko Đedović.

U pripremi za ovaj događaj došlo je i do sukoba Sanje Grujić i Marka Stefanovića. Sanja je okrivila Marka Stefanovića da joj nije pohvalio fizički izgled, pa ga nazvala prosečnim.

- Marko, nije mi problem šta ću obući, nego jer mi nikad ne kažeš da sma lepa. Baš me briga što me drugi hvale, kad ti to ne radiš - kazala je Sanja.

(Kurir.rs/Pink)

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)