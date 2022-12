BILAL BRAJLOVIĆ SE VRATIO U ZADRUGU: Evo kako je odreagovala Maja Marinković kad ga je ugledala, njegovo pitanje ju je SLEDILO

Bilal Brajlović, rijaliti učesnik, vratio se u Zadrugu posle hirurške intervencije, a prva mu je u zagrljaj uletela devojka Maja Marinković.

- Jao, ljubavi - poletela mu je Maja u zagrljaj.

- J***m li ti sunce, je l' si bila fina - pitao je Bilal.

- Vidi ti moje pače malo - rekla je Maja.

Podsetimo, Maja i Bilal otpočeli su romansu u aktuelnoj sezoni i od tada javnost ne prestaje da priča o njima. Samir Brajlović, otac Bilala Brajlovića otkrio je da ne podržava vezu Maje i njegovog sina.

- Mi kao porodica apsolutno ne podržavamo njegovu vezu s Majom. To je Bilalov izbor i mislim da to nije njegov pravi izbor. On pravi priče, moj sin će na kraju sigurno biti s nekom drugom devojkom. To je ono što ja imam od informacija. Zvala nas je neka tetka iz Amerike, žena je bila zaprepašćena jer se on oženio nekom Majom. - Istakao je Samir za Dnevni avaz.

