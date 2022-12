OVO JE GASTOZA IZBACILO IZ ŠINA! Nenad progovorio o svom najvećem pijanstvu, a od OVIH ŠOK detalja svi ZANEMELI!

Nenad Marinković Gastoz otvorio je dušu na temu poroka, pa se prisetio detalja iz svog najvećeg pijanstva.

- Sveti Nikola. Ja slavio, moj Đura mi je predao slavu. Ove godine sam slavio u stanu, sve je bilo lepo, upalio sam sveću, išao u crkvu. Sutra vidim na Instagramu da su me objavili kako spavam, zaspao sam u pola 11. Oni su ostali do pola 3. Bio sam domaćin, upalio sam i ugasio sveću. Ja mislim da to treba privatno da se održi. Čuvajte vašu privatnost i kad spavate - otkrio je Gastoz.

foto: Printscreen Amidži šou

Inače, Nenad Marinković Gastoz poznat je kao neko ko uvek kaže šta misli, a neretko to podeli i sa fanovima. Svojevremeno je na veoma šaljiv način izjavio putem društvenih mreža, da koristi opijate. Njegova objava je kao po običaju izazvala haos na mrežama.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 50:44 MAJKE I SNAJKE SE03 EP78