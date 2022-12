IVO NIJE DOČEKAO DA MU NAĐU ĆERKU! Preminuo od BOLA za Marijanom, a nije mu se ispunila POSLEDNJA ŽELJA

Otac nestale Marijane Seifert, Ivo Kovačević preminuo je posle kraće u 64. godini, a nije dočekao da mu se nije ispunila poslednja želja.

- Razboleo se i umro od tuge za našom Marijanom. Nije dočekao da sazna što joj se dogodilo - kazala je kroz suze njegova udovica Gordana Kovačević za Slobodnju Dalmaciju.

Ivo, koji je samo pre mesec dana štrajkovao ispred policije u Zagrebu zbog nestanka ćerke Marijane, nije dočekao da mu pronađu ćerku, a imao je samo jednu želju.

"Rekli su mi da to verovatno nije ona. Navodno je reč o ženi staroj 45 godina, a telo je oko mesec dana u vodi. Ne znam da li mi je to olakšanje ili nije", rekao je utučeni kada je pre dva meseca isplivalo jedno telo u Savi, a mnogi su pretpostavili da je to upravo telo pobednice Velikog brata.

"Idu Svi sveti. Gde ću staviti cveće? Imam svoju rodbinu, imam pokojnu sestru, znam gde ću odneti cveće. Šta ću sa mojom Marijanom? Na balkonu da joj zapalim sveću? A ne smem zapaliti još jer ne znam što je bilo", govorio je nesrećni otac.

Podsetimo, Marijana Seifert, pobednica regionalnog Velikog brata, nestala je 27. aprila 2022. godine. Njena sestra Maja Kovačević ušla je u Zadrugu i pred kamerama u rijalitiju ispričala svoju bolnu ispovest uz tvrdnje da njena sestra Marijana više nije živa.

