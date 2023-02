"ODLAZIO SAM SVAKO VEČE U BOLNICU" Sloba Vasić prošao kroz pakao zbog operacije ŽELUCA! Skinuo 20 kg i otkrio šta planira DALJE

Od kada je pevač Sloba Vasić operisao želudac, komplikacije sa zdravljem samo se nižu.

foto: Privatna Arhiva

- Ja sam radio to ugrađivanje balona, ali mi nije uspelo, baš sam pre neki dan išao da izvadim tu stvar iz sebe. Počelo je jako da mi smeta, imao sam gorušice i hvala Bogu izvadio sam. To sam imao nekih godinu dana, jednostavno kod mene nije uspelo iako možda neko ima dobro iskustvo - otkrio je pevač.

foto: Aleksnadar Jovanović Cile

Bez obzira na to njegova želja da smrša je i dalje je tu pa folker priznaje da od cilja nema nameru da odustane.

- Imam veoma visoke ciljeve što se tiče izgleda i mislim da ću biti zaista uporan kao i do sada. Skinuo sam dvadesetak kilograma, a imao sam 150, to je bila katastrofa. Naravno i sada imam viška, ali prosto nemoguće je za noć skinuti nešto što se deset godina taložilo. Želim da sredim liniju, eto ne moram da je dovedem do savršenstva, ali bar do neke željene tačke - objasnio je Sloba.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Sloba Vasić nedavno je ogolio dušu o svom životu u emisiji „Život priča priče“, a njegova ispovest digla je veliku prašinu. Naime, Vasić je priznao da se godinama unazad borio sa anksioznošću i zavisnošću od nekoliko lekova za smirenje.

- U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih na posle povećavao dozu- priznao je Sloba.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:33 OPERISAO ŽELUDAC U ŽELJI DA SMRŠA PA SE ŽESTOKO POKAJAO Sloba Vasić opisao zdravstveni problem TA OPERACIJA NIJE BILA ZA MENE