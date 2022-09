PEVAČ VILJUŠKAROM UPAO NA ŽURKU U ŠATORU I ZAPEVAO! Sloba Vasić ponovo šokirao: Manijak me je pozvao, a potom uradio OVO (VIDEO)

Poznati pevač Sloba Vasić gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao jednog od svojih najinteresantnijih nastupa.

Naime, voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li je pevač imao neki zanimljiv događaj koji nije do sada otkrio. Pevač se odmah prisetio ulaska na nastup koji je ostavio publiku bez teksta.

- To je bilo pre jedno desetak godina, kada je tek prošlo takmičenje bili smo u Valjevu kod našeg kolege Manijaka, kod Zorana, on je tamo imao neki šator pa je pravio zabavu. Ja sam tamo pevao a on me je uveo na viljuškaru, stavio paletu na njega i ja se popeo na nju. To je bila jedina prilika gde sam ja tako nešto doživeo - rekao je Vasić.

