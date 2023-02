NA RAČUN LJUBAVNOG ŽIVOTA NATAŠE BEKVALAC ZBIJAJU SE URNEBESNE ŠALE: "Ako nije išlo sa MUŠKARCIMA, pređi na ŽENE"

Nataša Bekvalac poznata je po šalama koje u javnosti izgovara na račun svoja tri propala braka, a vrlo često dopušta i drugima da se našale sa njenim ljubavnim životom.

Ljubavni život pevačice Nataše Bekvalac često je bio glavna tema svih medija, a iako nije uspešna na tom polju kao na poslovnom, pevačica nikada nije jadikovala nad sudbinom. U prilog tome svedoči i nova fotografija na kojoj Novosadska barbika pozira u zanosnoj pozi.

Naime, kako se dan zaljubljenih bliži, Nataša je odlučila da putem društvenih mreža nađe idealnog partnera.

- Hoće li se neko zaljubiti u mene? Pitam samo- napisala je šaljivo u svom maniru prelepa pevačica, a pozitivni komentari na račun njenog fizičkog izgleda samo su se nizali, ali jedan je svima zapao za oko.

foto: Printscreen/Instagram

- Ako nije išlo sa muškacima preži na žene - glasio je komentar na Instagramu koji je sve nasmejao do suza. Međutim, pevačica koja je inače poznata kao neko se redovno čuje sa svojim obožavaocima ovaj put nije uzvratila reakciju.

Inače, Nataša je jedna od retkih ličnosti koja se nije libila da svoju intimu otkrije širokim masama. Ona je svojevremeno gostovala u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde je otkrila šta je bio glavni razlog sva sve njene krahove braka.

"Uvek je sve u redu, uvek me svi upoznaju ali kroz nekoliko meseci dolazimo do prvih zapinjanja, a to je moj posao. Ja to njuškam ali sam večiti optimista i sve mislim možda neće ovaj put. Moj posao je moj život, pa ako ti ne voliš moj posao onda ne voliš moj život, a ako ne voliš moj život ne možeš da voliš ni mene", rekla je Nataša tada.

Kurir.rs/M.K.