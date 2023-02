"SVAKOG MUŠKARCA SAM UDOMILA I IZVELA NA PRAVI PUT!" Jami otvoreno rekla da je bila ljubavnica: Ništa ne znači to što je oženjen!

Jasna Milenković Jami tri puta je bila verena, pa je rekla da je to najlepši status u životu. Doduše, vešto je izbegavala svadbu jer veruje u ljubav, a ne u papir.

Pevačica je ostala u korektnim odnosima sa svakim bivšim partnerom, a gostujući u "Sceniranju" na Kurir televiziji detaljnije je pričala o svojoj ljubavnoj prošlosti.

- U životu sam triput bila verenica. To je divan status, zato što neobavezuje i nema posle cirkusa oko razvoda. Biti verenica je najlepši status mogući, ali raskidi su bili fatalni, jedan je trajao dve godine. Ja sam ozbiljna gospodarica prstenova. Verenica je status koji govori da će se svadba dogoditi, međutim kad god se o svadbi priča ja se isključim iz priče - započela je Jami.

- Danas je brak biznis, a ja nisam za taj biznis. Verujem u ljubav, a ne u papir. Znam mnoge koje je taj papir upropastio.

Potom je rekla da je sa sve muškarce, koji su joj upotpunili život, izgradila domove i izvela na pravi put.

- Ponosna sam na sve muškarce koji su upotpunjavali moj život, a to i dalje rade. Sa svima sam ostala u korektnim odnosima. Nemam problem ni sa kim. Sve sam ih dobro udomila i iznela na pravi put, kako ne bi bili ljuti na mene. Dakle, nemam neprijatelja što se njih tiče, svaki put možemo da se vidimo i popričamo o bilo čemu - poručila je pevačica

Nakon toga, odgonetnula je da je bila ljubavnica, ali kaže da nju ne interesuje status muškarca ukoliko oni razmišljaju isto:

- Bila sam ljubavnica. Doduše, u tim situacijama sam uvek bila slobodna devojka. Onda upoznam muškarca, a ako se on ponaša isto kao ja onda ne znači ništa da li je oženjen. Mene to ne dodiruje, jer ja to ne osećam. Ne prenosi se ta priča na mene.

