NIKADA NEĆETE POGODITI KO SU NIKA, JOVANKA, NINA I SAVETA?! Ove pevačice su menjale imena, a danas HARAJU ESTRADNOM SCENOM!

Estradni nadimci i umetnička imena nastaju iz preke potrebe jer sve je to šou- biznis. Nekada zbog lakšeg izgovora i pamćenja, a neretko i zbog prikrivanja ruralnog porekla. Postoje razna umetnička imena, a malo ko zna kako se je do njih došlo kako bi se rodile neke od najvećih zvezda domaće estrade.

Pored pevanja, još boljeg izbora pesama i dobrog izgleda za uspeh na estradi je neophodno i originalno, lako pamtljivo i umetničko ime. Svi oni kojima roditelji i kumovi nisu bili maštoviti prilikom rođenja bili su primorani da smišljaju nova, umetnička imena kojima bi se predstavljali publici i uz čiju pomoć bi lakše gradili uspešne karijere. Trendu umetničkih imena, koja najčešće nisu samo puki nadimci nastali na osnovu krštenog imena, više su pribegavale žene nego muškarci. Srpska estrada je prepuna zanimljivih primera, pored nekoliko poznatih, a neka imena publika nikada nije prihvatila uprkos dobroj volji pevačica koje su ih plasirale.

U trenutku kada je debitovala na domaćoj estradi zahvaljujući egzistenciji Nade Mamule, Nade Topčagić, Nade Obrić i Nade Pavlović, talentovana Nada Polić je bila primorana da menja svoje ime. Na nagovor kompozitora i očigledno pravog estradnog znalca za šou-biznis, pored imena promenila je i prezime i tako je “rođena” Ana Bekuta, jedna od najpopularnijih pevačica domaće folk muzike. Važno je napomenuti da je “bekuta” vrsta malog noža koji se najviše, kako tvrde upućeni, koristio u Crnoj Gori.

Zgodna Jasna Milenković svoje estradno ime je skovala od prva dva slova svog imena i prezimena. Mnogima je JAMI bilo jako smešno jer je sa istim imenom postojala i čokolada, ipak čuveni voditelj Milovan Ilić Minimaks je njeno umetničko ime prokomentarisao rečima da je najbolje od svega to što se ne zove Dubravka Petrović.

Dok je “otkopčavala jeleče” ubeđujući nanu da zakopčano ničemu ne služi Zorica Brunclik je bila Nina. Malo ko se seća i malo ko je zapamtio njeno umetničko ime koje je krasilo omot njene prve ploče. Narod nije zavoleo i prihvatio njeno umetničko ime iako pesme i boju kosu jeste. Magiji umetničkog imena od samo četiri slova na samom početku karijere nije odolela ni Ana Nikolić pa je na omotu njenog prvenca velikim slovima bilo ispisano NIKA. Pretpostavlja se da je ovo bio savet Marine Tucaković, ali pored izgleda kakav poseduje Ana zar je bilo potrebno skretati pažnju bilo kakvim nadimkom koji uz to ima slovo više od originalnog imena?!

Što se tiče umetničkih imena, najviše je primera gde se tradicionalno, starinsko i “ruralno” ime menjalo, modernijim, zvučnijim, manje smešnim i lako pamtljivim. Tako je Lepava Mušović širokom auditorijumu poznata kao Lepa Lukić. Lepa je skraćeno od Lepava dok je prezime Lukić zadržala od bivšeg supruga koji ju je obožavao. Radojka Adžić je verovatno jedno od najrogobatnijih imena koje je javna scena imala. Iako nikome nije jasno kako se do Dare došlo od Radojka, Dara, Rada, Bubamara su nadimci koji apsolutno odgovaraju ovoj veseloj i razdraganoj pevačici.

Seksepil i raskošnu “neprskanu” lepotu kakvu je posedovala kao i vrcavi tekstovi pesama koje je pevala naterali su Savku da postane Saška Karan. Slično je bilo i sa “nežnom” i plavom Jovankom Tipšin. U godinama u kojima se pojavila domaća estrada se okretala zapadu, novim tendencijama, modernom i elektronskom zvuku. Jovanka na struju, pa makar i monofaznu nikako ne bi bilo dobro rešenje. Na motorima je jurila, a “sa poda je skupljala haljine i naradže”. Jovana Tipšin, je pored dobrog “gena za ljubav” imala i dobar gen za šou-biznis.

Na kraju čini se da ima istine u onoj narodnoj koja kaže: “Zovi me i lonče, samo nemoj da me razbiješ”. Ostaje nam samo da se zapitamo da li bi ove dame napravile podjednako dobru karijeru i sa svojim primarnim imenima koje su im dali roditelji ili kumovi, ali to nikada nećemo saznati.

