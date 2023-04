JELENA JANKOVIĆ POSLALA MAJKU I BRATA U KUPOVINU! Daje im instrukcije preko telefona! Bivša teniserka se nigde ne pojavljuje!

Otkako je postala majka, nekadašnja teniserka Jelena Janković, izbegava da se pojavljuje u javnosti. Odavno ne obilazi gradska dešavanja, a po svemu sudeći i obaveze oko opremanje kuće je prepustila majci Snežani i bratu Marku Jankoviću. Oni su protekle nedelje dobili zadatak da za nju obave kupovinu pred Vaskrs.

Majka Snežana gleda šta je pazarila foto: Kurir

U prilog tome svedoči paparaco koji je u jednoj velikoj robnoj kući na periferiji grada napravio reporter Kurira. Jeleninu mamu i brata spazili smo na samom ulazu. Bili su odlično raspoloženi. Kako to biva, uzeli su kolica i krenuli u razgledanje potrepština za dom.

Najviše su se zadržali u delu gde su tanjiri, kašike, viljuške, čaše, flaše, tacne i ostale potrepštine za kuhinju. Mama Sneža je gurala kolica, a Marko je ubacivao artikle.

Marko i SNežana biraju potrepštine za kuću foto: Kurir

U jednom trenutku usledio je poziv, a ako je suditi po razgovoru sa druge strane žice je bila njena naslednica Jelena. Ona je davala instrukcije šta joj je potrebno, a majka i brat su sve ispoštovali.

Nakon što su završili višesatnu trgovinu, Marko je ogladneo. Bilo je kasno da svrati u restoran, pa je na brzinu kupio dobro poznate viršle. I to šest - sedam komada. Dok je on zamezio, mama je plaćala račun na kasi. Ona nije bila gladna, pa su se, čim je sin završio, uputili do kola gde su poređali sve što su pokupovali u gepek i pravac kući.

foto: Kurir

Slučajno ili namerno i dan nakon što smo ih uslikali u velikoj robnoj kući, Marko je obišao još jednu identičnu, ali na Bežanijskoj kosi. Izgleda da je u porodici Janković veliko prolećno opremanje.

foto: Ana Paunković

