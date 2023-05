Travellandova HIT ponuda za leto u Grčkoj: Luksuzni hoteli od 219€, GRATIS polupansion

Poluostrvo Halkidiki kao jedno od napopularnijih destinacija, strpljivo čeka na svoje mnogobrojne goste. Obiluje dugim, peščanim i šljunkovitim plažama što je između ostalog I razlog zašto se na hiljade turista opredeljuje baš za ovo mesto tokom leta. Svetski je poznato po očuvanim prirodnim lepotama, tirkiznoj vodi, gustim borovim šumama, burnom noćnom životu, beskrajnim mogućnostima zabave…

Agencija “Travelland” izdvaja neke od luksuznih hotela iz svoje ponude koji mogu biti baš po vašoj meri i afinitetima za letnji odmor.

foto: Promo

Akcija koja se ne propušta! – Polupansion po ceni noćenja sa doručkom za celu sezonu.

Ovakvu pogodnost nudi hotel AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort 5*, harmoničo smešten an peščanoj plaži kao oaza za svakog avanturističkog gosta. Objekat ima zadivljujuće mnoštvo sadržaja koji će vaš boravak učiniti nezaboravnim. Vaš odmor od 7 noćenja može početi već 27.5. – Cena aranžmana od 689 evra po osobi. U junu je najniža cena boravka 769 evra.

Ukoliko se odlučite da svoj letnji aranžman uplatite u celosti do kraja maja, agencija “Travelland” vam odobrava dodatnih 5% popusta. Ova akcija odnosi se na novootvoreni hotel Ultra all inclusive usluga Ajul Luxury Hotel & Spa 5*. Lociran je u blizini mesta Agia Paraskevi na poluostrvu Kassandra, 100 km od aerodrome u Solunu. Od plaže je udaljen 700 metara. Organizovan je svakodnevni prevoz do plaže. Hotel raspolaže sa 171 smeštajnom jedinicom koje su raspoređene u glavnoj zgradi, bungalovima i villama. Sve sobe u hotelu odišu elegancijom i minimalizmom. Većina soba ima pogled na beskrajno plavetnilo mora. Najniža cena boravka na 7 noćenja u junu je 859 evra po osobi. Hotel će poželeti dobrodošlicu svojim gostima i u maju (smena od 27.5. na 7 ili 10 noćenja).

foto: Promo

Svoje goste nestrpljivo očekuje i Cora Hotel & Spa Resort 5*, raj mira ispred tirkiznih voda plaže Afitos, jedne od najživopisnijih lokacija Halkidikija. Okružen palmama na brdu i sa pogledom na zaliv Toroneos, ovaj živahni hotel se sastoji od 8 potpuno renoviranih zgrada na samo 3 minuta hoda od privatne plaže preko pešačkog mosta. Najniža cena za boravak u maju na 7 noćenja je 439 evra po osobi, a na 10 noćenja 629 evra.

foto: Promo

U oblasti Tripiti, 2 km od mesta Nea Roda, 5 km od Uranupolisa pronašli smo hotel Alexandros Palace 5*. Odlikuje ga odličan balans cene i kvaliteta. Porodice sa decom će sigurno uživati u bogatom hotelskom sadržaju: dečije igralište, teretana, teniski tereni, odbojka na plaži, bilijar, basket, stoni tenis, aerobic i yoga, sportovi na vodi i časovi ronjenja uz doplatu. Najniža cena boravka u maju na 5 noći je 219 evra (od 26.5.), a na 7 noćenja u junu od 289 evra po osobi. Za nešto duži odmor (od 10 noćenja) najniža cena je 419 evra.

foto: Promo

Još jedan od luksuznih hotela koji se nalazi na idealnoj lokaciji pored plaže u mestu Kamena Vurla će vas sigurno oduševiti – Mitsis Gallini Wellness Spa & Resort 5*. Svojim gostima nudi spa sadržaje koji uključuju bazen na otvorenom sa slatkom vodom i termalni bazen sa toplom vodom. Spa centar Galini se prostire na više od 3000 m² i nudi brojne zdravstvene i kozmetičke tretmane, kao i hamam, terasu za sunčanje, saunu i masaže. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Od 27.5. cena na 7 noćenja je svega 229 evra, a na 10 noćenja 369 evra.

