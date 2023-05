OGLASILA SE SLOBINA ŽENA POSLE SUKOBA SA BIVŠIM MUŽEM: Naneo mi je povrede, njegova devojka je snimala telefonom!

Supruga pevača Slobe Radanovića prijavila je policiji bivšeg muža da ju je fizički napao ispred kuće u Višnjičkoj banji, gde živi sa sinovima i pevačem.

Bivši muž Jelene Đuričanin, I.M. i njegova aktuelna supruga N.P. pozvali su policiju nakon što je došlo do incidenta između N.P. i Jelene ispred vile u kojoj Jelena živi sa porodicom u Višnjičkoj banji.

Naime, I.M. i N.P. došli su da preuzmu decu kako bi za vikend bila kod njega. Došlo je do svađe, a zatim i fizičkog kontakta, uzajamnog odgurivanja, između Jelene i N.P. Jelena je završila na Urgentnom centru u Beogradu, a sada se prvi put oglasila na mrežama i otkrila da joj je bivši muž naneo povrede.

- Od kad sam napustila bivšeg muža stalno sam na sudovima na kojima pokušava da izbegne plaćanje alimentacije, pozivana sam u policiju zbog njegovih raznih lažnih prijava, a u centar za socijalni rad i dalje idem da odgovaram na pitanja. Trudna sam išla u sve ove institucije. Doživela sam mnogo nepotrebnog stresa. Nas sin je autističan. Jedina obaveza koju moj bivši suprug ima oko naše dece je delom finansijska i najviše se odnosi na lečenje. Pošto su naša deca tužena ja moram da idem na sud kao njihov zastupnik. To jako dugo traje i iscrpljujuće je emotivno i finansijski - napisala je Jelena i nastavila.

Jelena Đuričanin o nasilju koje je pretrpela

- Zaista ne mogu da prepričavam šta se danas detaljno desilo... Ali upravo sam saznala da je moj bivši muž izjavio u policiji da smo se sukobile njegova žena i ja, dakle da mi povrede nije naneo on! Povrede mi jeste naneo on! Ona me je snimala telefonom dok sam stavljala dete u kola, i tako je sve počelo, a povrede mi je zadao on! Na sudu može da laže da nema ništa tako što sve što ima prebaci na nekoga drugoga. U policiju može da me prijavljuje večno, oni uvek moraju da naprave zapisnik na osnovu njegove priče. Kada centru za socijalni rad kaže bilo šta što nije afirmativno za jednu majku oni moraju to da provere. A danas pokušava da se sakrije iza svoje devojke - napisala je Jelena i dodala:

- I za kraj da kažem da sam sama kriva, niste mi ga vi birali, ja sam... Čovek se tokom braka obogatio pa je mislio da može da me udara, vara i psihički uništava..jer nema šanse da odem od miliona, naročito sa detetom koje ima posebne potrebe... Odluka da se razvedem je najteža i najhrabrija u mom životu... Zato me je Bog nagradio Slobom - zaključila je Jelena u svojoj objavi.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

