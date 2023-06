NIŠTA NIJE SLUTILO NA TRAGEDIJU! Enes Begović pre smrti sina imao velike planove, ovo je iz sveg srca želeo!

Armin Begović, sin poznatog pevača Enesa Begovića, iznenada je preminuo od autoimune bolesti, a vest o njegovoj smrti ostavila je javnost u šoku.

Domaći mediji su pre nepune dve nedelje imali prilike da razgovaraju sa Enesom na otvaranju jednog prestoničkog lokala, a pevač je sa osmehom na licu govorio o planovima ni ne sluteći da će uskoro doživeti najveću tragediju u životu.

- Evo nešto ekskluzivno, uskoro pravim jedan koncert u Beogradu, lokaciju neću još otkrivati iz tehničkih razloga. Radio sam već koncerte u Sava centru i više većih beogradskih sala, tako da će biti sigurno nešto lepo. Pozivam vas i u Sarajevo, u novembru će se održati moj solistički koncert u "Zetri", pa bih voleo da mi dođete - kazao nam je pevač pre nepune dve nedelje sa širokim osmehom na licu, te nastavio:

- Jedan sam od prvih koji je došao u Beograd, da ne spominjem ova prošla vremena... Moj duet sa Gocom Božinovskom obeležio je jedan veliki period, posle toga je nastalo puno dueta koji su nastali u toj nekoj varijatni koja i nije nešto lepa. Međutim, desilo se to što se desilo, turbulentno vreme o kojem ne pričamo, šta ćemo, ne možemo da menjamo, ali u svakom slučaju, u narednom periodu očekujte moj nastup s obizom da su ljudi mnogo zainteresovani za ono što ja radim i zbog toga mi je i više nego drago. Imao sam mnogo poziva i rešio sam da im se u najskorijem periodu odazovem. Iznećemo to do kraja kako treba - istakao je Begović, međutim, njegovi planovi se verovatno neće realizovati zbog smrtnog slučaja u porodici, zbog kog pevač nije u stanju ni da govori.

