BRENINU BIVŠU SNAJKU NAPALI NA MREŽAMA DA JE PREMRŠAVA Sandra im BESNO odgovorila pa otkrila s kojim ZDRAVSTVENI PROBLEMOM se bori

Sandra Miljaković, šminkerka i bivša devojka Viktora Živojinovića, obratila se svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, izrevoltirana nepristojnim ponašanjem pojedinih ljudi, koji često komentarišu njen izgled. Sandra je smršala zbog zdravstvenog problema i smeta joj što joj ljudi ovo prebacuju.

- Dragi moji znani i neznani, naučite osnove kulture, a to je da se ljudi ne pitaju za kilograme. Da uprostim: Vidim da sam smršala, ne želim da budem mršava i jedem porprilično za jednu ženu (ne možete da zamislite koliko). Imam problem sa insulinskom rezistencijom, kao i svaka druga devojka. Svako ko je samo čuo za ovaj lek, zna da je mršavljenje sa istim neminovno (u većini slučajeva). Zašto je društveno prihvatljivo reći nekome da je mršav, ali ne i debeo? Isto zvuči kao "svinjo debela", samo toga niste svesni - započela je Sandra.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Ne pišem ovo jer me to vređa, boli, svoje kilograme i te kako dobro znam da nosim i upakujem. Ceo život variram od 53 do 59 kilogarama, tako da mi to nije teško sa ovih, trenutnih 55kg. Postoje osobe koje pate što su mršave i koje ne uspavaju da se ugoje, iako količinski jedu možda i više od vas, koje su toliko mršave, da to ne mogu ni da sakriju. Nemojte remetiti nečiju psihu i samopouzdanje. Osoba koja je mršava je svesna svoje mršavosti, ne morate vi to da joj govorite! - nastavlja ona.

- Muka mi je od nekulture i odgovaranja na pitanja: "Jedeš li nešto, što si smršala, moraš da se ugojiš" i slično. Samo želim da bude kulturni, ništa više. A tako je lako to biti, malo nam treba - dodala je Miljakovićeva.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Ponavljam, na moje samopouzdanje ne može niko da utiče, pa ni nečiji komentar da treba malo da se podgojim. Želim samo da se više priča na temu šta je kulturno pitati nekog, pogotovo nas žene. Od toga: "Što si se tako ugojila, što si tako mršava?", do toga: "Kada ćeš da se udaš, verila si se, znači trudna si", pa onda: "Kad će dete, šta čekate više aman?". Kad dođe prvo dete, onda sledi: "Kad će drugo, što ga ne dojiš, ne navikavaj ga na ruke...". Mogla vih do sutra da nabrajam! - ističe šminkerka.

kurir.rs/republika

