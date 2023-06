MAJKA SAVE PEROVIĆA NA VIDOVDAN DOŽIVELA SAOBRAĆAJNU NEZGODU: Zamalo nisam poginula danas, Bog me je sačuvao...

Bivša učesnica rijaliti programa "Zadruga" i majka pevača Save Perovića, Suzana Perović Blondi, oglasila se na svom Instagram profilu i otkrila svojim pratiocima da je danas doživela je saobraćajnu nezgodu.

Niame, kako je ona opisala, dok je prolazila kroz kružni tok automobilu koji je išao iza nje su skliznule daske koje su otišle pravo pod njen auto, a pukom srećom nije povređena.

- Zamalo nisam poginula danas, ali Bog me je sačuvao. Čovek iza mene je nosio daske na krovu automobila i kako je zakočio na kružnom toku kod prodavnice, daske se prosule sa krova. Daske dužine 5, 6 metara, da ne verujete kako su pale. Ja u autu iza, ni ogrebotina, svaka daska otišla ispod auta, ispod točkova - rekla je ona i dodala:

- Niko mi ne može reći da me Bog nije spasio. Bože, hvala. Svi se pitamo, kako je moguće da sve daske, 10 ili 15 njih, polete ispod auta. Samo je Bog to sprečio da ne padne na auto, slomi staklo i pravo u mene da mi prođu kroz glavu. Ne daj Bože. Sam Bog je spustio daske, niko ne može da me ubedi da nije. Na današnji dan samo mogu reći hvala - zaključila je Blondi.

