SUBOTIĆKIN MUŽ JURIO BLONDI DVE GODINE! Pre afere sa Majom Marinković, Peca lovio Suzanu: On voli atraktivne žene koje ga odbijaju

Suzana Perović Blondi je u velikom intervjuu za "Kurir" , između ostalog otkrila da je svojevremeno Petar Raspopović Peca, suprug Aleksandre Subotić gajio simpatije prema njoj, a kako tvrdi on nije bio jedini biznismen u njenom životu.

foto: Sonja Spasić

- Nikada u životu nisam imala avanturu za jednu noć. Pored Pece koji me jurio godinama i drugi biznismeni su imali pik na mene. Oduvek sam se sviđala moćnim muškarcima. Kod mene je sve ozbiljno. Sad trenutno uživam isto sa jednim poznatim Kotoraninom - priznala je Blondi.

foto: Printscreen/Instagram

Blondi je nedavno i otkrila da Pecu poznaje 10 godina i opisala kako su izgledali njihovi susreti.

- Ja sam teška kao Rusija. Mene pale jahte, avioni, kamioni. Pored svega toga sto Peca ima meni da ponudi, ja sam ga svakako odbila. Znamo se 10 godina, od kojih me je 2 pune godine jurio i stalno dolazio da me vidi i to čak iz Novog Sada. Milion puta je noćio kod mene, ali osim dodira i poljubaca ništa više nije bilo. Ja sam njegova rak rana, neostvarena želja, tiha patnja. Sad kad bih ga pozvala doleteo bi! Godine su samo broj, on voli atraktivne žene i uvek će voleti, a posebno one koje su ga odbile - tvrdi Blondi, a potom se dotakla i Aleksandre Subotić o kojoj nije imala reči hvale.

foto: Printscreen

- Jako me je razočarala, pomerila je glavu kada sam je srela sa Pecom, a on je kao kukavica prebledeo. Možda je i provalila da on gaji simpatije prema meni, pa je zbog toga tako postupila, ko će ga znati šta je u pitanju, ali deluje da je ženska sujeta proradila. Ne znam šta joj je to značilo, uvek sam bila tu za nju i u prvom rijalitiju gde smo zajedno učestvovale, ali pored svega ja i dalje poštujem njenog oca Karađorđa - kazala je Perovićeva svojevremeno.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

01:37:29 SCENIRANJE 26.02.2023. LJUBOMIR BANDOVIC