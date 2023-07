KNEZ OSTAVIO ŽENU JER NIJE HTELA DA KUVA I RADI! Šokantna životna ispovest pevača! U džungli proveo 32 dana pa doneo TEŠKU odluku

Nenad Knežević Knez kaže da je bivšu suprugu Ninu Vukmanović ostavio zato što nije htela da radi ni da kuva! Pop pevač je posle 11 godina ćutanja prvi put progovorio o razlozima rastanka sa ženom sa kojom ima dve ćerke, Kseniju i Andreu.

Knez i Nina su se razveli posle 17 godina braka, a pevač je u velikoj životnoj ispovesti otvorio dušu i detaljno objasnio koliko mu je bilo teško da stavi tačku na brak.

- Moja tadašnja supruga i ja smo dugo pre rastanka imali nesuglasice. Jedan od problema je bio taj što nije imala zanimanje, već je samo bila usmerena na našu decu. Hteo sam da je zaposlim, ne zbog novca, već da bi se bavila nečim u životu, ali ona nije htela. Čak sam joj i otvorio butik, ali njena životna filozofija je bila da ne treba da radi. Nije htela ni da kuva kod kuće, pa sam ja i to obavljao - započinje priču Knez.

On dodaje da mu je jedna od najtežih životnih odluka bila da se razvede. Dugo je razmišljao šta da radi, a onda je 2010. dobio poziv da učestvuje u rijalitiju "Survajver". Pošto je bio na životnoj prekretnici, odlučio je da spakuje kofere, otputuje na mesec dana na Filipine i razmisli o svemu.

foto: Damir Dervišagić

- Zahvaljujući avanturističkom duhu, prihvatio sam ponudu da se takmičim u trećoj sezoni "Survajvera" sa poznatim ličnostima. Priroda i tišina koja vlada ostrvom su me resetovale i pomogle da razmislim o svom životu. Mozak mi se vratio na fabričko podešavanje. Tada sam odlučio da ću se definitivno razvesti. Možda zvuči neverovatno, ali 32 dana borbe za životom u džungli pomogla su mi da shvatim da je rastanak jedino rešenje za mene.

Po povratku sa Filipina otišao je kod supruge, doneo joj papire za razvod braka i izašao iz stana.

- Iako sam želeo da se rastanemo, to sam teško podneo. Za mene je sve to bilo neverovatno stresno. Pogotovo mi je bilo strašno zbog naših ćerki, koje nisu bile male, ali su se osećale loše što im se roditelji razvode. Zbog njih dve sam Nini i prelazio preko mnogih stvari, kako ništa ne bi osetile. Na kraju je sve ispalo kako treba da bude.

Pre nego što je postao popularan, živeo je bezbrižnim životom u Podgorici, gde je proveo detinjstvo. Rodio se na Cetinju, a odrastao je u muzičkoj porodici, pa je bilo logično da i on krene stopama dede i oca.

- Otac Milija je bio nastavnik muzičkog, a majka Vukica je radila u vrtiću. Ubrzo smo se preselili u Podgoricu, ali je tata svaki dan putovao na Cetinje jer je tamo bio zaposlen u školi. Moj osam godina mlađi brat i ja smo imali bezbrižno detinjstvo, koje smo proveli u kraju punom drveća i zelenila. Otac me je uvek po završetku školske godine vodio sa sobom na turneju po Crnogorskom primorju. Kasnije je dao otkaz u školi i posvetio se samo muzici. Nastupao je po hotelima, a ja sam "upijao" sve što on radi. Vodio me je na sve svirke, pa mi se već sa šest godina rodila ljubav prema muzici. Knez je slobodno vreme provodio i na Durmitoru, gde su mu živeli baba i deda. Pored oca, i njegov deda Mitar je zaslužan za to što je postao pevač.

- Deda je bio veoma muzikalan, cenjen i poštovan u Crnoj Gori. Svirao je čak sedam instrumenata, predavao je na akademiji u Podgorici i u srednjoj muzičkoj školi, a kasnije je bio i u gradskom pleh orkestru. I od njega sam sve upijao kada sam bio mali.

Bavio se glumom

Nenad nosi lepa sećanja iz školskih dana, iako je promenio dve osnovne i dve srednje škole.

- Sedam godina sam pohađao Osnovnu školu "Branko Božović" u Podgorici, a kada su je zatvorili, morao sam da pređem u drugu. U susednom odeljenju je bila i Vesna Dedić. Postala je moja velika prijateljica. I danas se družimo. U srednju sam išao prvo u gimnaziju, a potom u turističku školu. Vreme sam najčešće provodio u podgoričkom domu omladine, koji je bio rasadnik talenata. Odatle su iznikli Mima Karadžić, Žarko Laušević, Bane Popović... I ja sam u to vreme bio u dramskoj sekciji kod Jagoša Markovića. Putovali smo na brojne filmske festivale, na kojima sam upoznao Nikolu Koju i Dragana Bjelogrlića. Glumio sam u predstavi "Plava boja snega", koja je bila hit među decom. Bio sam veoma kreativan, išao sam i po pionirskim odmaralištima u Sutomoru i Veruši, gde sam osmišljavao muzičke programe. Ponosan sam što sam imao takvo detinjstvo jer se današnja deca zabavljaju uz video-igrice i telefone. To mi je baš žalosno.

foto: Kurir televizija

Sa 18 godina nerado odlazi u vojsku.

- Poziv je stigao 1986. godine, pa sam otišao u kasarnu u Nišu. Bio sam u artiljeriji u istoj kasarni sa Goranom Bregovićem i Borom Čorbom. Iako u početku nisam znao šta me je snašlo, brzo sam se uklopio. Ali teško mi je padalo vojničko ustajanje u pet ujutru, kao i obavezno jutarnje razgibavanje. Sećam se da smo goli do pasa trčali po četiri kilometra. Nisam bio razmažen, ali mi je taj tempo teško pao. Ipak, izgurao sam do kraja.

Posle vojske je upisao Ekonomski fakultet u Beogradu, ali ga nije završio jer je počeo da radi svirke. Ali pre nego što je uplovio u muzičke vode, Knez se nije libio da radi čak i teške fizičke poslove kako bi imao svoj dinar.

- Sa 16 godina sam već počeo da radim preko studentskog servisa. Zimi sam istovarao nameštaj i nosio kutije, a leti sam nosio suncobrane po plaži. Bio sam zaposlen i u trafici. U jednom trenutku sam radio čak tri posla. Od sedam sati ujutru radio sam kao muzički urednik Radio "Budve". Bio sam diskofil, imao sam mnogo ploča, pa su me tako zaposlili. Tokom letnje sezone svirao sam sa bendom "Mun" u starom hotelu "Splendid", a posle ponoći sam pevao džez u jednom pabu uz tada velika jugoslovenska imena poput pokojnog Mime Mitrovića, Stjepka Gutija, Mikana Zlatkovića... To je bio izuzetno naporan period u mom životu. Od tolikog posla nisam imao kada ni da spavam. Godinu dana sam radio i kao di-džej, a onda sam sa ocem osnovao "Montenegro bend", kroz koji su prošli najtalentovaniji muzičari.

Muzičku karijeru zvanično započinje 1992. godine, kada se prijavljuje za tada popularni festival "Mesam".

- Video sam konkurs, pa sam odmah poslao svoju pesmu "Da l' si ikad mene volela". Tada sam grupi koju sam osnovao promenio ime u "Koloseum bend". Bio sam presrećan kada me je direktor festivala Vojkan Borisavljević pozvao na fiksni telefon da mi kaže da sam ušao u uži krug. Na kraju sam, pored ostalih učesnika, bio potpuni autsajder, jer je takmičare ocenjivao samo stručni žiri. Iako je pesma bila interesantna, loše sam prošao i zauzeo neko mesto pred kraj liste. Međutim, kada sam ulazio u autobus koji je vozio izvođače do hotela, svi su pevali moju pesmu, koja je od tog trenutka postala veliki hit. Kad god bih prošetao Knez Mihailovom ulicom u Beogradu, sa svih štandova je treštala ta pesma. Vladala je velika euforija, ta numera je napravila veliku prekretnicu u mom životu.

foto: Damir Dervišagić

Posle godinu dana se opet prijavio na isti festival, a potom je snimio i prvi album.

- Sledeće godine sam se prijavio za "Mesam" sa pesmom "Ti si kao magija". Tada sam na takmičenje došao kao zvezda. Posle te dve snimljene pesme počeli su da me zovu vlasnici klubova da nastupam kod njih. I honorar mi je porastao, što mi je bila velika satisfakcija da krenem još više da snimam. Otišao sam u najbolji studio na Balkanu, "Pink", koji su otvorili Željko Mitrović i njegova tadašnja supruga Hani. Kod njih sam snimio prvi album. Toliko sam dobro zarađivao da sam uspeo da skupim pare za CD. Sa albumom "Kao magija", koji sam izdao 1994. godine, doživeo sam veliki uspeh. Doneo mi je silne nagrade: album godine, Oskar popularnosti, Zlatni hit, Zlatna kaseta, Zlatna palma, Melko... Karijera mi je krenula uzlaznom putanjom, imao sam neverovatan broj nastupa... Dešavalo se da radim dva nastupa dnevno, matine, pa onda večernji.

Veći broj tezgi doneo mu je i mnogo više novca. Knez se i danas seća na šta je potrošio prvi honorar.

- Kupio sam "vespu" posle godinu dana rada. Kasnije sam menjao motore, ali taj prvi mi je bio najdraži. U to vreme smo išli iz Bara u Bari u Italiju da se oblačimo, pa sam tamo kupio i motor. I tatu sam obradovao "mercedesom", koji sam dovezao iz Nemačke. Bio je baš srećan. Dok nije seo u "mečku", kleo se u "volvo", kog je do tada vozio.

Godinu dana nakon što je izdao drugu ploču, Knez se oženio. Imao je 28 godina kada su se on i Nina venčali. Ubrzo su dobili ćerku Kseniju, a tri godine kasnije i Andreu. - Ćerke sam vodio sa sobom na nastupe, kao što je mene moj otac. Obe su muzikalne i još od detinjstva su pokazivale interesovanje za javne nastupe. Ksenija je osnovala grupu "Skajs", sa kojom se takmičila na Beosongu. Kasnije je sa grupom "Harikejn" otišla na Evroviziju. Ona je krenula mojim stopama, pa sa njom često pričam o tome i savetujem je. Mada na kraju ipak uradi kako ona misli da treba. Zrela je, ali joj fali malo estradnog iskustva. Zato se trudim da joj ukažem na neke stvari. Previše je dobra i neiskvarena za estradu, a to neki ljudi žele da iskoriste. Često me pita kada je nešto muči, kako da se postavi sa menadžerima, sa kim da sarađuje, ko je kakav... Sada je odlučila da se malo povuče iz javnosti jer sprema nove pesme. A Andrea je okrenuta glumi, učestvovala je u mnogim pozorišnim predstavama.

Nakon što se 2012. godine rastao od Nine, Knez je uplovio u vezu sa Tatjanom Tot.

foto: Kurir televizija

- Uplovio sam u ugostiteljsko-preduzetničke vode. U decembru sam u centru Podgorice otvorio burger bar i nazvao ga "Fajnal tač" jer me te reči prate još od učešća u rijalitiju "Survajver", kada sam kuvao pirinač na sto jedan način i uvek dodavao nešto neobično. Da bih realizovao ovu ideju, Tatjana i ja smo morali da se razdvojimo. Odmah me je podržala, baš kao što bih i ja nju da želi da ostvari neku svoju poslovnu viziju. Partner koji te voli, ceni i poštuje uvek će biti uz tebe, neće te sputavati. Mlađa ćerka Andrea mi je desna ruka, ona vodi posao. Kroz iskustvo koje sad stiče ozbiljno ulazi u gastronomiju i poslove u vezi sa vođenjem restorana. Jedva sve stižem da uskladim jer imam puno nastupa, pa se pored ćerke u posao uključio i moj mlađi brat. Imamo rezultate, primećeni smo i popularni u gradu. Širićemo posao, a ja ću to lagano prepuštati njima kako bih mogao da se posvetim autorskom radu. Pre dve nedelje je izašla pesma "Pričaj sa mnom", za koju sam radio muziku. Ta balada je napravila pravi bum, ljudi su oduševljeni. Sve više me traže radio-stanice da gostujem kod njih. Uradio sam i spot za tu numeru, u kom se pojavljuju moja partnerka Tanja, ćerke Ksenija i Andrea, ali i brojni prijatelji.

Nenad Knežević je učestvovao 2013. godine u muzičkom takmičenju "Tvoje lice zvuči poznato" i osvojio peto mesto. Pevač je tada sve oduševio svojim performansima i transformacijama.

foto: Printscreen

- Prihvatio sam to takmičenje jer je bilo humanitarnog karaktera. Kad god sam pobeđivao, novac sam davao bolesnoj deci. Zbog njih mi ni štikle koje sam nosio nisu predstavljale problem, a ni fenomenalne ali teške maske koje sam imao na licu. Bilo je naporno, puna tri meseca smo vežbali koreografije i skidali tuđe pokrete i gestikulaciju. Ali sve sam stoički izdržao. I opet bih!

Pop pevač se rado seća nastupa na Evroviziji, kada je 2015. godine pesmom "Adio" predstavljao Crnu Goru u Beču.

- Tada sam osvojio 13. mesto. To je bio najbolji rezultat za Crnu Goru na Evroviziji. Jedva sam pristao da učestvujem. Zahtevao sam da mi dozvole da sam izaberem kompozitora i tekstopisca. Pesmu su mi radili Željko Joksimović i Marina Tucaković, koja imala problema da napiše tekst na Joksimovićevu melodiju. Zato se osamila na Zlatiboru, u svojoj vikendici, i napisala reči za "Adio" - prisetio se Knez.

Knez je pre tri godine učestvovao u emisiji "Na večeri kod", kada je pokazao svoje kulinarsko umeće.

foto: Printscreen/Instagram

- Obožavam da kuvam, pa sam rado prihvatio da učestvujem u emisiji u kojoj se spremaju specijaliteti. Ugostio sam Izvorinku Milošević, Suzanu Mančić, Marka Kona, Bojana Marovića i još neke kolege. Divno smo se proveli. Volim da sve bude pod konac, pa sam se potrudio i oko dekoracije stola i menija. Spremao sam francusku kuhinju. Na kraju sam, kao i uvek, sve začinio pesmom - rekao je Knez.

kurir.rs/informer