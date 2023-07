"U FINALU ZG SE NE GLASA ZA NAJBOLJEG, NADMEĆU SE DRŽAVE" Šerifovićka za promenu sistema biranja pobednika! Ovo su njeni FAVORITI

Pop pevačica Marija Šerifović prvi put se oglasila nakon finala "Zvezda Granda" i javno iznela svoje mišljenje o organizaciji, takmičarima, a i glasanju.

Naime, poznato je da Marija snima i svoje vlogove, a u jednom takvom je otkrila brojne stvari na konto pomenutog takmičenja.

foto: Petar Aleksić

- Nisam ništa komentarisala nakon što su se završile "Zvezde Granda" jer sam bila jako umorna. Bila sam srećna što smo došli do kraja, bez obzira na rezultat. Pošteno da kažem, po nekom mom ukusu i poznavanju posla, za mene su pravo otkrovenje Ksenija Tanu i Martina - rekla je Marija na samom početku i otkrila sve o favoritima iz drugih timova.

- Što se tiče ostalih timova, super su mi Petar i Dženan - rekla je ona, a potom se dotakla i pobednice Slavice Angelove.

foto: Printscreen/Instagram

- Mnogi negoduju rezultat, a posebno mi se ne dopada ono što pišete o pobednici. Uvek i zauvek pozdravljam odluku naroda, a počela sam i intezivno da razmišljam i donela zaključak da se na kraju krajeva ne glasa za najboljeg u finalu - istakla je ona.

Marija je, između ostalog, istakla i da sistem glasanja mora da se menja.

- Pitanje je koliko je fer to što, kada u jednom takmičenju dođemo do finala i kada se precizno vidi razlika, u jednom trenutku prestaje da bude muzičko takmičenje i dođe do nadmetanja država i njihovih predstavnika - rekla je ona, pa zakljucila:

- To je neka tema o kojoj možemo da diskutujemo. Ne znam da li je to u redu ili nije. Mislim da je nakon mnogo, mnogo godina, vreme da se u tom sistemu nešto promeni i da se nađe način kako se zaista bira "Zvezda Granda" - rekla je ona u svom vlogu.

Kurir.rs/ Telegraf

Bonus video:

00:11 Marija Šerifović na finalu Zvezda Granda