"NISAM ZNALA DA JE MAJČINSTVO OVAKO TEŠKO!" Sajsi MS progovorila o roditeljstvu: Mama je došla da živi s nama, SPASILA ME JE!

Reperka Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC (41) u martu ove godine je rodila ćerku Natašu, a do sedmog meseca krila je trudnoću.

Sajsi je sada ispričala da se nije pripremala za majčinstvo, pa zbog toga nije znala šta je čeka, ali joj je veliko olakšanje to što je njena majka došla da joj pomogne.

foto: Kurir televizija

- Hardkor, je**ni hardkor. Nisam mogla da zamislim težinu toga i iskreno, da nije došla moja majka da živi sa nama, ja ne bih mogla da nastupam na festivalu. Mama me spasila. Dok sam bila trudna nisam se raspitala šta će biti kada postanem majka. Samo sam pratila svoju trudnoću iz nedelje u nedelju. Kao da ću deset godina nositi dete pa kao ima vremena da se za to pripremim. Kad se to rodilo ja sam bila u šoku. Nisam znala da će to biti tako, teško je - rekla je ona.

Kako kaže, ona je svoj život vodila kako je htela sve dok ćerka nije došla na svet.

foto: Pritnscreen

- Kada dobiješ to malo biće, prvi put imaš takvu odgovornost. Ja jesam starija, ali ja sam sebi napravila fin život, lagodan. Bavim se umetnošću, vrlo sam spontana, kad mi se ne spava, ne spavam, a kad mi se spava, onda spavam. Ja sam sebi ugodila. Međutim, došlo je jedno malo čudovište na svet koje ima svoje zahteve. To je ta nova stvar, nisam više ja na prvom mestu, nego na drugom. Meni je tetka jednom rekla: "Što mi je drago što ćeš postati majka, sad ćeš shvatiti što znači nekome dati bezuslovnu ljubav". Ja nisam shvatala o čemu ona priča, ali onda dođe to malo stvorenje i ti ga voliš - ispričala je Sajsi. Sa dolaskom bebe promenili su se i planovi, pa tako Sajsi sada ističe da neće praviti velike poteze sve dok njena ćerka ne napuni godinu dana.

- Ja sam naivno mislila da kada beba napuni mesec dana da ja nju mogu voditi svuda sa sobom. To nije tako - zaključila je ona.

Kurir/ Blic

Bonus video:

00:08 TRUDNA SAJSI MC U KRUPNOM KADRU: Pevačica sa STOMAKOM DO ZUBA iznenadila sve na MAC-u