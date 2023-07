"MALO ME OPTEREĆUJE" Slobodan Stefanović priznao da li sebe smatra NAJZGODNIJIM glumcem u Srbiji, evo šta kaže o samopouzdanju!

Slobodan Stefanović (45), kog smo gledali u serijama "Istine i laži", "Bela lađa" i "Vojna akademija", gostovao je u emisiji Sanje Marinković.

Voditeljka se dotakla njegovog fizičkog izgleda, pa upitala:

Da li je ovo najzgodniji glumac u Srbiji? Čak si i rekao da moraš da se znojiš u teretani da ti neko ne bi oteo ovu titulu...

- Prvo, ja to nisam rekao. Lepo zvuči za nekoga ko ima toliko samopouzdanja oko svog izgleda... - naveo je Sloba Stefanović prvo, pa otkrio da li smatra sebe najzgodnijim među kolegama.

- Ne, ne... Kad se pojavio taj Instagram, svi smo se trudili da budemo lepi i zgodni, a sada me to malo opterećuje - rekao je on potom u emisiji.

- "Upisao glumu zahvaljujući Anici Dobroj, kada sam radio monolog Dostojevskog zvao sam pokojnog Boru Todorovića da mi pomogne, a onda je on gledao tekst i rekao - šta si ovo izabrao, ovo ne mogu ni ja da odigram" - pročitala je Sanja o Stefanu, a onda ga upitala šta po njegovom mišljenju tu nedostaje.

- Dodao bih još neke uloge, njih nikad nije dosta. Dodao bih udruženje koje se bavi mentalnim zdravljem mladih, sa Minom Softić koje sam otvorio - rekao je Stefan.

