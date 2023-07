PETAR MU JE IDOL U SVEMU: Ivana Pavković progovorila o porodici, otkrila recept za skladan brak i priznala: "Počela sam da radim"

Ivana Pavković i Petar Mitić već su godinama u skladnom braku, a iz te ljubavi dobili su troje dece.

Njihov najstariji sin Vujadin, prošle godine dobio je još dva brata, blizance Vojina i Vuka, i upravo je on izabrao njihova imena. Kako Ivana kaže, uživa sa svojim momcima u harmoniji koja vlada njihovim domom.

- Ne pada mi ništa teško, iskrena da budem. Uživam sa njima. Došli su kao drugi, pa smo zato i opušteniji. Nije bilo nikakvog straha ni tenzije, oni su dobre bebe - kaže Ivana koja priznaje da su našli dadilju:

- Babe i dede su tu, pronašli smo i jednu ženu koja ih čuva. Imam vremena i da se odmorim i da imam neko svoje vreme. Počela sam i da radim, nekad mi pada teško odvajanje od njih. Budemo odvojeni po 3 dana, to mi bude malo teže.

Ona ističe da, iako su još mali, pokažu emocije kada Ivana i Petar odu negde ili dođu kući.

- U poslednje vreme su počeli da pokazuju emocije. Čim se pojavimo Petar i ja na vratima, oni počnu da plaču i da pružaju rukice da ih uzmemo. Mnogo su slatki - kaže Pavkovićeva koja naglašava da je sve stvar dobre organizacije:

- Imamo dobru organizaciju, tu su Petrovi od početka, a kada nisu oni tu onda su moji. Uvek ima po troje - četvoro na njih troje. Kada idem da radim, treba mi ozbiljna organizacija. Ušemili smo se.

Na pitanje ko je dobar, a ko loš policajac, odgovara.

- Prvo sam mislila da ću ja biti strožija, ali Petar će. Nekako se okrenulo. Postala sam slabija pa je on to uzeo u svoje ruke. Kada se pređe neka granica, on podvikne - priča Ivana pa otkriva da više nije idol starijem nasledniku:

- Vujadin je do šeste godine bio tako vezan za mene, ništa nije mogao da uradi bez mene. Sada, to se tako promenilo, sad mu je tata idol u svemu. Krenula sam da čitam neku knjigu i tu baš piše da su vezani do 6. godine za majku, a od 6. do 13. godine su im očevi idoli, pa se posle vraćaju mamama.

Priznaje da se ne plaši što ima tri muška deteta da odgaji i da joj je samo bitno da ih izvede na pravi put zajedno sa suprugom Petrom.

- Biti roditelj je jedan veliki zadatak, nebitno da li imaš ćerku ili sina. Ista je težina i obaveza. Mi se trudimo da budu dobri, vaspitani i pošteni ljudi sutra. Sve polazi od kuće - izjavila je Ivana Pavković.

