ČOLA SE ZATVORIO U SOBU! Ne izlazi iz apartmana, došao na more, a sunca nije video! KRIJE SE OD SVIH

Zdravko Čolić, nakon što je pevao na proslavi prvog rođendana unuka Mila Đukanovića u luksuznom hotelu u Bečićima, ne mrda iz sobe.

Kako tvrde naši izvori, pevač ne napušta apartman, nijednom nije bio ni na bazenu, niti je sišao do plaže. On gotovo da sa spoljnim svetom i nema komunikaciju jer ne ide ni u restoran. Hranu i piće mu odnose u apartman.

- Njemu osoblje hotela redovno donosi sve šta mu treba. Sunce nije video, tako da svi oni koji su se nadali da će ga sresti, nisu uspeli - kaže naš izvor.

Podsetimo, Čolić je nedavno izjavio za medije da sa ćerkama i ženom ne provodi mnogo vremena tokom leta jer često nastupa, a one idu sa društvom na odmore.

- Zbog posla me često nema kod kuće, ali to je u našoj porodici normalno. Moja supruga brine o curama i mislim da smo dobro uhodan tim. S obzirom na to da je posao takav kakav je, privikli smo se na to i najvažnije je da sve dobro funkcioniše. Nekad smo zajedno, nekad nismo, zavisno od događaja - rekao je tada Čola, koji je pre Crne Gore bio u Hrvatskoj, dok mu je porodica na moru u Grčkoj.

