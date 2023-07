"POŽURILA SAM SA PRVOM PESMOM, POSLE SAM BRINULA O MENTALNOM ZDRAVLJU!" Ksenija iskreno: Previše sam se ugojila, bilo mi je teško

Osim što je ćerka poznatog pevača Nenada Kneževića-Kneza, ona je odavno pokazala da je zaslužila svoje mesto na domaćoj muzičkoj sceni. Prvo kao Uraganka, a sada i kao solo pevačica.

Posle, kako ona kaže, kraće pauze, Harizmatična Ksenija Knežević gostovala je na našoj televiziji, a povoda je bilo na pretek.

- Morala sam da se stvarno negde pronađem, u jednom momentu sam krenula baš dosta da se opterećujem oko svega, i to mi je više bila psihička tortura, a bilo je previše i fizičkog posla, putovanja, nespavanja. Pa štitna žlezda, pa ženski hormoni, kako već sve to ide. I stvarno mi je trebalo da iskuliram od svega toga jedno vreme i nije me bilo briga da li je to dobar potez za posao i uopšte moju karijeru - rekla je pevačica.

Prizna je da nije zadovoljna kako je njena prva pesma prošla kod publike.

- Negde sam baš požurila sa tom prvom pesmom i to me je onako sputalo. To je bio jedan od razloga zašto sam htela da odmorim i to je bila samo stvarno moja odluka - otkrila je pevačica.

Tokom medijske ilegale, uz pomoć stručnog lica, brinula je o svom mentalnom zdravlju.

- Brinula sam i mislim da uopšte nije više tabu pričati o tome. Smatram da je to neophodno - rekla je pevačica.

A počela je da brine i o svom fizičkom izgledu.

- Trenira se svaki drugi dan. U jednom momentu sam se mnogo ugojila i rekla sam sebi ne mogu više ovako jer više ne mogu ni u jedan kostim da stanem i onda sam krenula u teretanu i rekla sve se može. Bilo mi je teško isprva, ali... moraš da se odrekneš hrane, ne večeram ništa - istakla je pevačica.

U ljubavnoj vezi joj i dalje cvetaju ruže.

- Ljubav je najlepša tako kad se krije i čuva za sebe. Daleko od oči u javnosti. Kao što sam uspela do sada. Lepo mi je. Ispunjena sam već dosta godina. Sad je sedma već - rekla je pevačica.

