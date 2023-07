HARIS MUČIO MUKU SA MELININOM LJUBOMOROM! Preturala mu po stvarima, a onda je shvatila VAŽNU STVAR: Imao je problem i sa SLUŽAVKOM

Pevač Haris Džinović kaže da je njegova supruga Melina sumnjala da je vara s drugom ženom kad su počeli da se zabavljaju jer mu je stan uvek bio sređen pod konac.

On je sada ispričao da ona nije mogla da veruje da živi sam u stanu u kom je sve na svom mestu, te i da u tom momentu nisu razgovarali o tome koliki je inače perfekcionista u svemu što radi.

- Kad je Melina došla prvi put kod mene u trenucima kad smo se zabavljali, žena je bila u šoku jer nije mogla da veruje da živim sam. Sve je bilo sređeno i pod konac u stanu, sve je na krevetima bilo zategnuto do tančina, pa je mislila da je lažem i da sa mnom živi neka žena koju krijem. Mislila je da nema šanse da ja to sve sređujem i peglam. Posle joj je bilo jasnije ko sam. Tad je počela da tumba po stvarima u stanu ne bi li našla neku žensku stvar, nešto što će da ukaže na to da pored nje postoji još neka žena u mom životu, ali nije našla nijedan trag! Kasnije je videla koliko je sati i shvatila je da sam stvarno takav - tvrdi Džinović i dodaje da je zbog svega imao problem i s kućnom pomoćnicom jer mu je premeštala garderobu:

- U tom periodu imao sam probleme sa spremačicom koja mi je dolazila jer mi je prevrtala stvari po stanu, pa složi drugačije i nisam mogao da nađem sve što mi treba. Najviše principa imam ipak u pevanju. Danas svako može da uzme mikrofon u ruke, ali nema svako talenat. Imamo mnogo zvezda, ali vrlo malo pevača. Nije pevanje samo biti u intonaciji, postoji čitav niz toga šta mora da se ispoštuje, međutim, muzika se danas više gleda nego što se sluša, pa se sve izmenilo.

Haris kaže da je zahtevan čovek čak i kad se opušta, pa u kafanama, gde često dolazi, znaju da neće da pije piće ako nije dovoljno hladno.

- Žestok sam čovek čak i kad pijem. Ako sednem u kafanu, hoću da mi vino i kisela budu hladni, a ne napola. Ako ću da pijem, piću jer mi je merak ili neću uopšte, i to valjda svako treba tako da radi, a ne samo ja. Važno je da u životu čovek postane svestan sebe i da bude prema sebi iskren. Kad to uradimo, neće da nas bude briga za to šta za nas pričaju okolo - zaključuje pevač.

