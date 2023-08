BILA SAM KLINKA, ISKORISTIO ME JE! Sandra Afrika otkrila sve o saradnji sa Kitićem pa potkačila fudbalere: Oni za sve pitaju mamu

Sandra Afrika tople avgustovske dane provodi u Crnoj Gori, gde radi punom parom. Odmara se na jahti, a susret s njom na kopnu iskoristili smo kako bismo porazgovarali o aktuelnim temama.

Pitali smo je prvo da li joj smeta što je svuda prepoznaju i prilaze joj na ulici. - Ne smeta mi. Drago mi je zbog toga, ali ponekad bi mi dobro došlo da imam nekih pet minuta samo za sebe. Navikla sam na to jer godinama radim ovaj posao i to je deo mog života. Iskreno, volela bih ponekad da me niko ne prepozna i da radim šta želim. Ovako moram da pazim kako se ponašam.

foto: Nenad Kostić

Kako provodiš slobodno vreme?

- Na mom brodu s prijateljima. Opušteno, odemo do neke skrovite plaže i uživamo.

Ove sezone si jedna od pevačica koja ima najviše zakazanih nastupa u Crnoj Gori, a svi kažu da je sezona najlošija dosad.

- To je tačno, gore-dole sam u top 10 pevačica po nastupima. Svuda gde pevam je puno. To mi puno znači. Ja radim već 17 godina. Konkurencija mi ne smeta, smatram da svako ima svoje mesto pod suncem i svoju publiku.

Dugo se pričalo da nisi u dobrim odnosima s Teom Tairović.

- Okej smo nas dve, nismo u svađi. Slične smo po toj energiji, plesu... Ja sam prva koja je tako vrckala još pre 100 godina. Mi se privatno znamo, sve pohvale za nju.

foto: Nenad Kostić

Tea je imala, a Aleksandra Prijović i Milica Pavlović će imati velike solističke koncerte u Beogradu. Hoćeš li ići?

- I s Prijovićkom sam u super odnosima. Svaka joj čast. Ako budem slobodna, vrlo rado ću otići u Arenu da ih gledam.

Ovde po Budvi se priča da Đani beži od tebe i da na sve načine pokušava da te izbegne. U kakvim ste odnosima?

- Mi se nismo ni svađali. Ja s njim nemam problem. Rekla sam šta sam imala o njemu. Njegovo ponašanje me je jako povredilo, ipak smo godinama letovali zajedno ovde i radili. Dolazio mi je i na brod, imamo puno zajedničkih prijatelja. Svako govori o sebi. Ja se o njega nisam ogrešila.

Znači, pozvala bi ga na jahtu uprkos svemu?

- Ne postoji osoba koju ne bih pozvala.

Imaš li dečka?

- Nemam. Teško je, ne toliko meni koliko osobi koja bi bila sa mnom. Treba podneti sve to i zato sam verovatno i sama.

S Makišom više nisi u vezi, ali sarađujete poslovno. Kako vam to uspeva?

- Zbog toga što smo normalni. Imamo ista interesovanja i cilj da naš posao bude na prvom mestu i da to ne trpi.

foto: Nenad Kostić

Pričate li o pomirenju?

- Ne. Volim ga kao čoveka. Ja sam vrlo mlada počela da se zabavljam s njim, a sad imamo drugačija interesovanja u ljubavi.

Često si na meti kritika zbog slobodnijeg stajlinga.

- Jesam i briga me. Mlada sam i zgodna. Sve dok mogu, tako ću se oblačiti. Privatno je potpuno drugačije. Na sceni volim da sam atraktivna i da sve puca, nemam 60 godina.

U kakvim si sad odnosima s Miletom Kitićem? Nedavno ste se slučajno sreli posle skoro 15 godina.

- Pozdravili smo se, sedeli smo za istim stolom na jednoj svadbi. Sve je bilo okej. Nismo puno komunicirali. Povredio me je na početku, bila sam klinka. O mene se baš dosta finansijski okoristio, ali ja to tad nisam znala. Ljudi su hteli da me vide na sceni s njim, tražili su da me vodi sa sobom. Nisam imala pasoš, bila sam maloletna, 16 godina sam imala. Samo sam mu jedno tražila - da me najavi Marini Tucaković da odem da mi uradi pesmu. On je u međuvremenu promenio broj telefona i nije mi pomogao. To me je jako povredilo i razočaralo. Nisam tražila pare, samo pet minuta njegovog vremena. Da li se naljutio što više ne želim da plešem na njegovim nastupima, ne znam. To nikad nisam saznala.

foto: Nenad Kostić

Izazvala si haos svojom izjavom da su fudbaleri velike stipse, ali i izjavom o navodnoj vezi s Dušanom Vlahovićem.

- Mi nismo bili zajedno. Znam dečka, ali ništa nije bilo. Pričali su i da sam bila s Lukom Jovićem, da je slao avion po mene, ali to nije tačno. Njega ne poznajem. To mi je bezveze. Fudbaleri moraju da pitaju mamu i tatu za novac, a daleko od toga da imaju para da šalju za nekog privatni avion. To je moje iskustvo, nek se ljuti ko hoće.

Kurir.rs/ A. Panić

