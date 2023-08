Era Ojdanić je gostovao u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisao koleginicu Sandru Afriku i njenu jahtu.

- Gledao sam skoro Sandru Afriku. Sjajna koleginica i od prvog dana sam je podržavao. Mi smo dole komšije, a ona ni ne zna da smo komšije. Moja jahta je treća jahta od njene, a ona nema pojma - istakao je Ojdanić.

Kada se voditeljka Anastasija Čanović umešala i rekla da niko ne zna da Era ima jahtu, on je sa humorom odgovorio da je to prvi put da to izjavljuje javno.

01:14 IMAM JAHTU PORED SANDRE AFRIKE, ALI ONA TO NE ZNA Era Ojdanić ponovo šokirao: Ne slikam se na njoj, nego u svom CRVENOM FERARIJU

- Ja sam ovo rekao prvi put u svom životu pred vama zato što me je Sandra povukla dok sam čekao da uđem u studijo. Video sam kako se ona tamo lepo slika na jahti. Ja se ne slikam na jahti, ja se slikam u mom crvenom Ferariju a to je traktor Ferguson 539 - rekao je Ojdanić.

