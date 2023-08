PALO ŽESTOKO SUOČAVANJE SUPARNICA! Aleks odbrusila Ani Ćurčić, pa razotkrila Filipove planove: ZAKAZAO JE HALU ZA SVADBU!

Suparnice Aleksandra Nikolić i Ana Ćurčić još od Zadruge su na ratnoj nozi, a da su i dalje u lošim odnosima svedoči to, da su se nakon par meseci od kraja rijalitija našle oči u oči, a da se nisu čak ni javile jedna drugoj.

Na samom početku emisije komentarisao se odnos Ane i Aleksandre.

- Primetila sam da se niste pozdravile. - rekla je Ana Radulović.

- Nismo. - rekla je Aleks.

- Mlađi se valjda javljaju starijima. - rekla je Ana.

foto: Printscreen PINK

- Postoji razlog, ali nekako meni se ne da da se vraćam na to, iz razloga što sam čula da je Ana u emisiji loše pričala o mojoj knjizi. - rekla je Aleks.

- Ana kako ti komentarišeš? - rekla je voditeljka Ana.

- Našalila sam se - rekla je Ana.

- Ja bih svoju knjigu nazvala Pariške kapije. Svako ima pravo na svoje mišljenje. - rekla je Aleks.

- Aleksandra kako komentarišeš trenutan odnos sa Filipom? - upitala je voditeljka Ana.

foto: Printscreen PINK

- Kako ja to da nazovem, veliko ludilo se kod mene dešava. Filip je jako ljubomoran, i ja sam, ali vodim računa o nekim stvarima. Očekivao je po povratku iz Pariza da ću ja otići odma kod njega, ali sprečena sam bila zbog obaveza. On je nekako kao malo dete kada se oseti zapostavljeno, odma se duri. Ja njemu nisam prolazna avantura, zakazao je sa mnom halu za svadbu. Mi smo u ozbiljnoj vozi. Mislim da taj raskid preko telefona ja to ne doživljavam tako. - rekla je Aleks.

- Ana ljubav cveta? - upitala je voditeljka.

- Tako je, tako i treba da bude - rekla je Ana Ćučić.

Kurir.rs