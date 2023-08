MINA KOSTIĆ SPREMNA DA SE PONOVO OSTVARI U ULOZI MAJKE! Puca od sreće kraj mlađeg dečka: "Rodila bih decu" Evo šta kaže za BIVŠEG

Ova godina za Minu Kostić bila je turbulentna. Pored toga što je izgubila majku, upoznala je i novog partnera, 15 godina mlađeg Nikolu koji joj je najveća podrška.

Ona je ispričala detalje o njihovoj ljubavi i tome kako su se upoznali. Ipak, kaže da je Nikolu upoznala kada se razočarala u ljubav.

- Ja sam digla ruke od ljubavi, bila sam jako razočarana. Svi nešto lažu, svi nešto... I onda se on pojavio sa kucom u šumi, krenuli smo u priču, malo smo prošetali, popričali. On mi je poslao poruku na Instagramu. ja nisam tada bila aktivna i odgovorila sam posle nekog vremena. Rekla sam u koje doba ja izlazim, čuli smo se, dala sam mu broj telefona, počeli da šetamo, bilo je jako prijatno. Imali smo puno zajedničkih tema i dan danas je tako. Nekad se i sporečkamo, to je normalno - kaže Mina.

Ona otkriva da je njena ćerka Anastasija upoznala njenog dečka, kao i bivši partner Igor Iks.

- Upoznao je Igora, on i ja smo radili u jednom klubu. Krenuo i Nikola, prvo nije hteo, bilo mu je glupo. Ja kažem: "to će se svakako desiti". Upoznali su se, super su se uklopili. On je svestan da ja s njim imam dete i da tu ništa ne postoji osim kontakta zbog ćerke - rekla je ona za medije.

- Rodila bih i decu. Jeste da sam ja starija i u godinama, ali čuda se dešavaju - rekla je Mina.

