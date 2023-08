NADA TOPČAGIĆ BRUTALNO IZVREĐALA NOVINARE! Umesto tople dobrodošlice, dobili smo SALVU UVREDA: "Bežite od mene, pravi ste IZMET!"

Nada Topčagić slobodno može poneti epitet skandal-majstora leta 2023. godine!

Naša ekipa rešila je da iznenadi pevačicu u njenoj kući u Kaluđerovini kod Tivta, gde decenijama letuje, i da na licu mesta proveri pisanja pojedinih medija da je nedavno prodala ovu nekretninu na obali mora.

Ipak, umesto kafe, čaše hladne vode i tople dobrodošlice domaćice, od nje smo dobili salvu uvreda na naš račun, ali i na račun svih novinara - očigledno je zaboravila da je i zahvaljujući nama ona tu gde jeste već decenijama. Unezverena i ljuta.

Ali krenimo redom.

Pre nego što smo pozvali Nadu, razgovarali smo s njenim prvim komšijom Slobodanom. On je o pevačici imao samo lepe reči.

- Mi smo u dobrim odnosima. Godinama mi je prva komšinica, kuća do kuće. Nisam fan njene muzike niti to slušam, ali je ovako kao komšinica u redu. Bilo je i momenata kad smo međusobno pozajmljivali šećer i kafu, ali je to bilo retko - uz osmeh nam je rekao komšija.

Kad smo završili razgovor s njim, primetili smo na terasi kuće i samu pevačicu kako ispija jutarnju kafu, pa smo je s pristojne udaljenosti, kako ne bismo narušili njenu privatnost, pozvali po imenu. Bila je šokirana što nas vidi. Potpuno nesređena, sa ostacima laka za nokte na rukama i sva raščupana, odmah je rekla da sačekamo, pa je brže-bolje obukla haljinu i stavila kačket i naočare za sunce.

- Pa šta sad snimaš - viknula je besno unezverena pevačica, a onda je rekla da krenemo za njom.

Tada je pozvala komšiju Slobodana, pa je prvo njega napala što je pričao o njoj za Kurir i što je nije odmah obavestio da smo došli kod nje.

- To su takva g*vna da to nije normalno, majke mi. Ja sam s njima u takvim svađama. Ma kakvi korektni, bre, šta ti je, Slobo? Ne mogu da verujem. A šta on traži - upitala ga je unezverena Nada, upirući rukom u našem pravcu.

- Nije korektno, Slobo, stvarno nije fer uopšte. Šta, bre, ti imaš mene da snimaš? Pusti me u pi*ku materinu. Ajde, beži, bre. Nemaš mira da uđeš od g*vana, j*bote više - izvređala nas je nekulturna pevačica, nakon čega ju je naša ekipa pozdravila i otišla dalje u našu morsku patrolu.

Veliki broj novinara, nažalost, imao je dosad priliku da vidi i ovu drugu stranu ličnosti Topčagićeve i njenog supruga Zlatka Đorđevića.

Dešavalo se i ranije da njih dvoje budu neljubazni prema medijima, ali ovakav prostakluk stvarno nismo mogli da očekujemo od pevačice, pa imamo da joj poručimo samo: "Nado, sram vas bilo!"

Ekipa Kurira

