MARIJA KULIĆ OTVORILA DUŠU: Sve o porodičnim odnosima, Zoli, haosu Miljane i Bebice, a zbog ovoga su prekinuli odnos sa Ivanom!

Marija Kulić, bivša rijaliti učesnica i majka rijaliti zvezde Miljane Kulić, otkrila je za Informer detalje svađe sa nesuđenim zetom Nenadom Macanovićem Bebicom i ocem njenog unuka Željka, Ivanom Marinkovićem.

Protekli dani su za vas bili poprilično turbulentni, Bebica je napustio vašu kuću i usledile su žestoke svađe s njim. Šta je istina? Da li vam duguje novac i koliko?

- Preko većih Miljaninih grešaka je lako prelazio u rijalitiju, otišao je jer je ukapirao da ne može više da laže i mulja. Kada je mogao, mi smo se pravile da mu verujemo, a čim se pogledamo, jasno nam je da laže. Jednostavno, čovek je patološki lažov, slažem se sa njegovom rođenom sestrom koja je o njegovim lažima dala izjavu - rekla je Marija i nastavila:

- Preko svega smo mu prelazili, jer je Miljana rekla da još neki mali period ne želi da bude sama. Svađe su počele kada je on rekao da ne želi da nam vrati pozajmljeni novac, pa se zbog toga dogovorio sa mamom da ga vrati kući. Da, duguje Miljani 10.000 evra koje mu je pozajmila da bi kupio autobus sa kojim bi zarađivao deci za alimentaciju, platio dugovanja od dve godine kašnjenja alimentacije i kako bi se osetio kao pravi muškarac koji radi i zarađuje.

Šta je prethodilo Nenadovom odlasku i da li se posvađao i sa vama ili samo s Miljanom?

- Sa nama se nikada nije posvađao, a sa Miljanom jeste kad god je trebalo da ode na potpisivanje ugovora sa Pinkom, kako bi izazvao reakciju da pozovu i njega u rijaliti. Iako i sam zna da ja to nisam zaslužila, objavama želi da uđe u drugu sezonu rijalitija. Tek posle njegovog odlaska mi je bilo jasno da je njemu potrebna popularnost, a ne da mu je potrebna ljubav Miljane za kojom je u rijalitiju toliko plakao, pušio po dve kutije cigareta, nije spavao, tugovao... Pa sad pljuje po nama. Iz rijalitija pobegne i dolazi pravo kod nas... Folirant je, kao i ovaj prethodni. Ista go*na, samo drugo pakovanje.

Da li je Nenad bio nasilan prema vama i članovima vaše porodice kada je došlo do svađe?

- Nikada nije bio nasilan ni prema kome. Nikada sa nama nije imao nijednu svađu, osim kada je otišao i preko telefona rekao da neće vratiti novac. Tada je došlo do svađe preko poruka zbog njegovog bezobrazluka i ljigavosti. Mada, kada je mogao da sedi kod nas dve godine, a priča sada da smo najgori, znači da se dve godine odlično folirao, pa zato ne mogu da garantujem da nije nasilnik kao što je pričala njegova bivša žena, ali kod nas nije. Verovatno ne bi ni smeo.

Miljana je sada u Beogradu, da li će možda ući u "Zadrugu 7 - Elitu"?

- Miljana se vratila danas iz Beograda, jer krećemo na more po drugi put. S obzirom na to da ga Ivan ne vodi, rešili smo da mi vodimo Željka ponovo. Kada poraste, videće da ga je mama vodila po dva, tri puta u sezoni, a takozvani "tata" nikada, iako je u rijalitiju lagao da će ga voditi. To je verovatno radio radi sakupljanja glasova i što boljeg plasmana.

Šta vi mislite o njenom ponovnom ulasku u rijaliti?

- Miljana neće ući u "Zadrugu 7"!

Miljana je bila gost u "Narod pita" sa Ivanom Marinkovićem gde je došlo do žučne svađe. Kako je došlo do toga da se odnosi sa Ivanom pokvare, na rođendanu vašeg unuka je sve bilo u redu, šta se potom dogodilo?

- Sa Ivanom se pokvario odnos onog momenta kada je Miljana izjavila da nije ni pitao da finansijski učestvuje u rođendanu kao otac, iako mu ne bi dozvolila, jer je on došao u Niš i nije poveo svoje goste. To i nije bio rođendan za odrasle, kao što je bilo krštenje, doček iz bolnice, prvi rođendan... Ovo je bio peti rođendan i isključivo dečiji, za decu iz vrtića i poneki odrasli gost i jedan par koji je Željka mnogo zavoleo na letovanju. Postali su nam jako dragi, vrlo su pažljivi i želeli smo da ih ugostimo. Bili su presrećni.

Da li je Ivan nakon rođendana zvao da vas pita za Željka ili izrazio želju da ga ponovo vidi?

- Kad je Ivan otišao sa rođendana, red je bio da se javi bar porukom da je stigao. Takav je red, to je put od 2.5 do 3 sata u vožnji. Mi brinemo. Nije se javljao sve do 6. 8. tj. posle 10 dana kada je pročitao moj intervju, da je prestao da se javlja i kada je saznao da je sa Miljanom u "Narod pita". Nije izrazio želju da ga ponovo vidi, a nije ni čudno jer drugi, odnosno poslednji put kada smo Željka odveli kod njega je kada je moj suprug bio na operaciji u Beogradu 10. 7. Ivan je rekao da Željko može biti kod njega od 17 do 19 časova, jer u 20 časova on ide na masažu. Evo datuma na otpusnoj listi kada je rekao da može biti na dva sata iako smo pretrnuli kako će proći operacija i kakav će biti ishod, iako je znao da dete ne bi trebalo da bude pored operisanog čoveka neposredno posle operacije. Tada sam se mnogo razočarala u njegovu samoživost. Još mi tada piše poruku da sam ja poslala Željka u*ranog kod njega, a dete mi je reklo da je ispustilo gas i malo isprljalo gaćice, što mu se i dešavalo u parkiću u Nišu, pa se vratimo kući. Znam, još tada je hteo da me uvredi, kada mi je suprug operisan, kako bi prekinuo kontakt i kako ne bi imao više nijednu obavezu prema detetu, niti da Željko odlazi više kod njega.

Kako Željko sada reaguje, da li vas pita za Ivana?

- Željko je u početku pitao kada se češće čuo sa njim, posle njegovog izlaska iz rijalitija, kada je hteo da dokaže protivnicima da je dobar otac, jer su ga optužili da nije . Kako se nisu čuli 10 dana - dete ga zaboravlja. Okupiran je našom pažnjom, ljubavlju, dečijim igrama, morem,vrtićem, i niti pita za njega, niti želi da ga pozove. Jednostavno, ne spominje ga, i kada smo ga pitale da li želi da se čuje sa tatom, on je rekao da ne želi. Zaboravlja ga.

Da li je Ivan ponovo potezao temu zahteva za starateljstvo s obzirom na to da je o tome pričao u "Zadruzi 6"?

- Niti je tražio starateljstvo, niti će ga dobiti. Željko ne može bez nas, ni mi bez njega, ne zna se koga više od nas voli. Svima nama je Željko ceo svet.

Kako se sada osećate zdravstveno s obzirom na to da ste pre neki dan uslikani u bolnici?

- Već posle dva sata od primanja infuzije mi je bilo bolje. Jednostavno sakupilo se sve, sve ono što sam čula za Nenada, a nisam želela da verujem i što od njega nisam očekivala pljuvanje i bezobrazluk, jer sam ga jedina branila od svih, pa i od onih koji su hteli da ga tuku. Svima nama nekada nije dobro. Ja puno i radim. Dosta sam opterećena psihički i da je takav dan. Zato sada što pre odlazimo na pravi porodični odmor, daleko od svih i bez prikolica.

Kako je vaš suprug Siniša s obzirom na to da je i on bio dosta bolestan poslednjih godina?

- Moj suprug, hvala na pitanju, sada je odlično. Imao je do pre poslednje operacije neke smetnje u vidu apetita, ali hvala Bogu, sada je odlično. I to sam ja otkrila, a vrlo teško se otkriva i odvela ga da ga operiše najbolji, kao i ovi prethodni.

Kakav je sada vaš odnos s Miljanom i da li mislite da se konačno promenila, ostavila poroke, prestala da misli na Zolu i sve ono što loše utiče na nju?

- Drago mi je da sam zbog postavljenog pitanja u prilici da ovog puta od srca pohvalim Miljanu, moju lutkicu, jer sam sada presrećna njenim ponašanjem. Otkako je Nenad otišao, Miljana je druga osoba. Sada je samo Željko zanima. Sada se trudi da što veći deo dana provede sa njim na kvalitetan način, tj. da ga ona pazi, mazi, šeta, uči dečije pesmice, obnavljaju već naučene u vrtiću, crtaju crtane junake, igraju košarku u malom košu, voze se na ringišpilima u parku, uče da pišu brojeve do 20, a Željko Miljanu uči engleski, ha, ha, ha... Miljana je Nenada zaboravila brže nego bilo koga sa kim je raskinula, iako je najviše sati provela sa njim. Nekako je sve to ona prepoznala, a samo je falila kap da prelije čašu, a ta kap je sadašnje pljuvanje. Zaboravila ga je kao da ga nije ni bilo. Ponekad pusti poruku da ga o nečemu obavesti ili da ga ismeva, ali ništa ljubavno. Mislim i presrećna sam što sam po prvi put apsolutno sigurna da je krenula dalje i da više neće biti ni sa jednim bivšim. Prosto, Miljana više ne liči na sebe, toliko je postala draga, odgovorna, mila, poslušna, vredna, čak je prestala više i da jede na nervnoj bazi. Nijedan stabilizator više ne pije sem leka za razređivanje krvi. Da ne čuje đavo, otkako je Nenad otišao i dve nedelje pre toga nije ušla u kazino, kod nje to odjednom prestane. Nikada nije bila bolja i pametnija nego sada, od kako je emotivno slobodna. Nju muškarac uguši i ovo je i moja pobeda jer sam sada najsrećnija sa njom.

