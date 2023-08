"KULIĆI SU BOLESNI LJUDI" Ivan Marinković više nije mogao da ćuti, otkrio sve detalje HAOSA, ovo je njegova ISTINA!

Svi bruje o odnosu Ivana Marinkovića i Miljane Kulić, koji je iz dana u dan sve turbulentniji.

Njih dvoje su se tokom prošle noći žestoko posvađali u emisiji "Narod pita", a sada je Ivan prokomentarisao njihov odnos:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ja sve to što ona priča ne doživljvam kao provokacije! Ja ne mogu biti isprovociran nekim ko priča sam sa sobom. Ja vodim neke normalne razgovore, konstruktivne, tako sam navikao. To je neki monolog koji ona priča, ali verovatno je popila malo. Ne pada mi na pamet da se svađam sa njom, tako da 90 posto stvari koje je iznela su neistinite, samo što ja još uvek ne mogu da dođem do reči da neke stvari objasnim - rekao je Ivan i dodao:

- Odnosi među nama su stvarno bili dobri, ozbiljno dobri. Posle rođendana, kad su oni došli za Beograd zbog gostovanja u emisiji to se sve obrnulo. Ja ne znam šta se njima desilo.. Ustvari znam. Oni su bolesni ljudi! Sada su kompletno zakucali naš odnos koji je do tog momenta bio savršen, i od tog trenutka me više ne zanimaju.

foto: Petar Aleksić, Ana Paunković

Kurir / Pink

