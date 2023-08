DALILA NIJE DALA OTKAZ! Otkrila se kontroverzna istina o njenom odlasku, iscurile informacija sa televizije, ŠOK!

Vlasnik "Hajp" televizije Saša Mirković juče je doneo odluku o kojoj je odmah obavestio javnost putem svog instagrama.

Kako je rekao, niko od voditelja i tv lica ove televizije više neće smeti da koristi profil na TikToku i putem lajv mečeva "prosi" novac, budući da takav način zarađivanja nije u skladu sa politikom njegove firme, u kojoj kako naglašava, svi zaposleni dobro zarađuju.

Odmah nakon Mirkovićeve objave oglasila se Dalila Dragojević koja upravo na ovaj način na nedeljnom nivou navodno uzima i do 15 hiljada evra. Dalila je saopštila da je dala otkaz na ovoj televiziji, ali da njena odluka nema veze sa odlukom vlasnika i TikTokom.

- Dobro sam, trenutno sam na plaži. Ne mogu sada da razgovaram o tome, ali odluku nisam donela zbog TikToka. Saradnju sam završila u prijateljskim odnosima... Što se mojih daljih planova tiče, to se nikad ne zna. Nikad ne planiram stvari unapred, tako da videćemo, uglavnom još dugo ćemo se gledati - rekla je Dalila.

S druge strane, fanovi bivših zadrugara koji su se oprobali kao voditelji na televiziji "Hajp", odmah su se zapitali šta će biti sa Anđelom Đuričić, budući da i ona redovno snima za TikTok.

Đuričićeva je poručila da će ispoštovati zahtev svog poslodavca, te je istakla da je obrisala nalog na ovoj mreži, iako kako kaže, pravilo važi od 1. septembra. Ono što je posebno zaparalo uši onima koji su slušali Anđelino obraćanje jeste momenat kada je rekla da je Dalila dobila otkaz, iako Dragojevićeva tvrdi da ga je sama dala i da je to bila njena odluka koja nema veze sa pravilom za TikTok.

- Sve što ja znam jeste da je Dalila dobila otkaz, znate da je danas naš direktor objavio vezano za TikTok, da ljudi koji "giftuju" i koji rade te mečeve neće moći od 1. septembra više da se bave time jer nije u skladu sa firmom. Tako da to je to, ona je posle toga dobila otkaz, očigledno je izabrala TikTok a ne svoj posao i okej, ja nemam ništa sa tim i mene to ne zanima. To je sve što znam i ne bih više pričala na tu temu, ne bih da se mešam u njihove radne odnose, to nije moja stvar - poručila je Anđela, iako je zapravo rekla baš sve.

