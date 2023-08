LISTA DOMAĆIH PEVAČA KOJI SU MENJALI LIČNI OPIS KOD PLASTIČARA! Bockali se, peglali, operisali, a on će vas najviše ŠOKIRATI

Estetska hirurgija s godinama je postala trend, kako kod zena tako i kod muškaraca. Estetske korekcije vise nisu tabu tema, te tako i jači pol čini sve kako bi poboljšali svoj izgled.

Neki pevači sa javne scene podvrgli su se mnogim operacijama i promena na sebi a mi vam predstavljamo neke od njih.

Ljuba Perućica je jedan od retkih muškaraca koji se ne stidi da prizna da je odlučio da se podvrgne estetskoj hirurgiji. Pevač je prema onome što je pokazao na društvenim mrežama, odlučio da zategne lice, odnosno podigne kožu na licu.

Jašar Ahmedovski trenira dugi niz godina i trudi se da svoje telo održava u top formi. Kako održava telo tako čuva i svoje lice koje često podmlađuje raznima masažama i tretmanima. S obzirom da je pevač u poznim godinama, masaže i tretmani nisu davale efekta pa je odlučio da odradi botoks a onda i fejslifting.

Boban Rajović nema ništa protiv estetskih korekcija a ono što je on uradio na sebi, stvaralo mu je problem godinama. Boban je nedavno uradio korekciju očnih kapaka, a ono što mu je smetalo bio je višak kože koji je pao preko oba oka.

Saša Kovačević otkako se pojavio na estradnom nebu važi za jednog od najlepših pevača. Međutim, godine idu lepota prolazi, pa se pevač nedavno pojavio u jednoj emisiji i šokirao sve gledaoce, jer je na gostovanje došao sveže "odrađen". Komentari su se nizali na račun njegovog izgleda, a Saša nije krio da je probao čari estetske hirurgije.

Dragan Kojić Keba važi za muškarca koji po mišljenju mnogih vodi čak i previše računa o svom izgledu. Pevača to ne remeti i vrlo često posećuje ordinacije gde radi razne tretmane od botoksa preko hjelurona, a Keba je poznat i po tome što je prvi među muškarcima odradio tretman tetoviranja obrva.

Mc Stojan redovno posećuje klinike koje održavaju njegov izgled. On tamo zateže vilicu, ali i često stavlja botoks. Operisao je i nos, ali to je uradio zbog zdravstvenih problema.

Milan Stanković nikada nije priznao da je i on isprobao čari estetske hirurgije, ali i ako nije hteo da govori o tome na slikama se jasno mogu videti promene na licu pevača. Zategnuta koža, čelo bez bora i podignute jagodice su ipak pokazale da je Stankoviću možda samo bilo neprijatno da prizna da je i on jedan od fensi pevača na estradnom nebu.

Mirza Selimović operisao je nos, a kako je on izjavio to je uradio zbog zdravstvenih problema. Nakon operacije je njegov nos dobio potpuno novi oblik, pa je od momka sa velikim nosom postao momak sa prćastim nosom. Pevač se našao na meti negativnih komentara ali kako on kaže nije se mnogo potresao zbog toga.

