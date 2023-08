ŽENE SE LEPE ZA OVOG MUZIČARA KAO LUDE! Nastupi mu popunjeni do poslednjeg mesta, sarađivao sa brojnim zvezdama: Evo ko je Mateo

Di-džej Mateo jedan je od popularnijih i traženijih di-džejeva u regionu i dijaspori. Iako je izbegavao medijsko eksponiranje, na terenu je i te kako poznat široj masi.

Međutim, mnogi imaju želju da se upoznaju sa stvarima iz njegovog života, te da vide onu drugu stranu muzičara vam bine i pulta. Njegovi nastupi popunjeni su do poslednjeg mesta, a da je omiljen kod žena činjenica je da mnoge čekaju kraj kako bi se fotografisale sa njim i objavljivale na društvene mreže.

foto: Printskrin / You Tube

S druge strane, Mateo se muzikom bavi od svoje četrnaeste godine i postepeno je gradio svoj muzički pravac. Ne kaje se zbog svojih odluka jer smatra da je svaka doneta u pravo vreme.

- Krenulo je korak po korak. Prvo sam nastupao kod svojih prijatelja na privatnim zabavama i njihovim klubovima, a nakon toga se publika zainteresovala jer su osetili tu moju energiju. Probiješ se jer imaš nekakav svoj stil, prepoznatljiv si i originalan, ne menjaš se već želiš da publika prihvati tebe kakav jesi. Ja sam na taj način stvorio svoje ime i kredibilitet u muzičkom svetu. U masi izvođača u današnje vreme teško je istaći se, a potom i opstati. Što se mene tiče, imao sam sreće jer sam verovao u sebe i svoj rad. Isplatilo se i svakim danom sam zadovoljniji, korisniji i srećniji - rekao je Mateo, a potom otkrio da je radio sa velikim muzičkim imenima.

- Nastupao sam skoro sa celom našom estradom od pokojnog Šabana Šaulića do Nuccija i Voyaga. Posebno bih izdvoijo gospodina i velikog umetnika Zdravka Čolića. Jednom prilikom dobio sam poziv od organizatora njegovog koncerta u Americi. Radili smo zajedno u Njujorku pred 3000 ljudi i to je zaista veliko iskustvo i čast da budem deo takvog događaja. Kad sam završio sa nastupom u bekstejdžu mi je prišao Zdravko i pitao me da li sam ja di-džej koji je bio večeras. Pohvalio me je i istakao da sam ga iznenadio, odnosno izbor mojih pesama i energija koju sam pružio publici. Čak mi je kazao kroz osmeh: "Pa ti si digao publiku na noge više nego ja" i tu smo se zagrlili - ispričao je poznati di-džej.

foto: Printskrin / You Tube

Mateo je za novu pesmu odabrao, ni manje ni više, nego Bubu Korelija i Džalu Brata. Budući da nema svako džep za sarajevski dvojac jer kažu da su preskupi, on nam je otkrio njegovo iskustvo sa reperima.

- Sa njima sam doživeo neverovatno iskustvo. Naučio sam puno u kratkom vremenu i nadam se da ćemo nastaviti našu zajedničku saadnju. Koliko god da košta njihov rad zaslužuje puno više, a cifre nikada ne iznosim u javnost pa ću se i sada držati toga. Oni su dugo na vrhu naše muzičke scene i velika mi je čast i ponosan sam s tim da mogu s njima raditi jer su veliki umetnici - završava šarmantni muzičar.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:59 POČETAK KRAJA: Buba Koreli i Jala Brat doživeli potpuni FIJASKO, bez srpske publike PUKLI, novi album doživeo suvi DEBAKL!