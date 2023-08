BIVŠA MODELSICA PROŠLA KROZ PAKAO! Preživela VELIKU traumu sa ocem, pobegla od kuće: "Pokušala sam da se ubijem, ŠIKLJALA JE KRV"

Ceca Jovanović nekadašnja članica grupe "Models", svojevremeno je učestvovala u rijalitiju "Farma" gde je privukla veliku pažnju javnosti zbog svoje životne ispovesti.

Naime, ona je ispričala da je sa 17 godina pobegla od kuće jer ju je otac navodno fizički zlostavljao.

foto: Printskrin

Nakon ove izjave, u javnosti se pojavio i njen otac koji je deomantovao ćerkine reči, a tokom "Farme", Ceca i njena porodica prošli su sve faze, od odricanja do ponovnog pomirenja.

- Mene je mama ostavila kad sam bila mala i zlostavljala me je mnogo, samo ja toga tada nisam bila svesna. Onda je ona otišla sa drugim čovekom i ostavila me. Ali ja sam saznala gde živi, pa sam je zvala da ponovo dođe kod mene. Ona mi je surovo rekla da više ne postojim za nju - ispričala je tada Ceca cimeri iz rijalitija Kristini Čanković.

foto: Printskrin

Jovanovićeva je tada otkrila da pokušala sebi da oduzme život, a pričala je i o svojoj majci.

- Pokušala sam da se ubijem kad smo se preselili u Beograd jer nisam mogla to da podnesem. Bila sam u bolnici, primala sam injekcije pošto sam počela da haluciniram. Onda se majka vratila i zagrlila me. To je njen poslednji zagrljaj jer posle nisam mogla da je gledam očima.

Ona je tada dodala da kada je majka napustila porodicu, počelo je zlostavljanje sa očeve strane. Njemu je smetala svaka sitnica.

foto: Printskrin

- Moj tata je mnogo nasilan. Ako stavim patike na pogrešno mesto, on je u stanju da me istuče. Kada dobijem keca u školi, pa to je haos, to šiklja krv. Sve moje probleme sam sama rešavala - pričala je tada kroz suze Modelsica.

S obzirom na to da nije bila omiljena među cimerima i stalno se svađala mozda je i ovaj podatak bio pokušaj da skrene pažnju na sebe.

Ceca se u međuvremenu skrasila i započela romansu sa muškarcem koji nije poznat javnosti. Nedavno se ostvarila i u ulozi majke.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:30 SEKI STIGLE KOKOŠKE! Pevačica namontirala kućicu za petla, koke i piliće! FARMA U PAZOVI KOMPLETNA